Причиной смерти Ивана Фирсова стал рак

Актеру было 57 лет

Редакция сайта ТАСС

МОСКВА, 12 ноября. /ТАСС/. Причиной смерти российского актера Ивана Фирсова стало онкологическое заболевание. Об этом сообщила ТАСС его жена.

"Причиной стал рак", - сказала она. Актер умер 10 ноября, ему было 57 лет.

Фирсов родился в Ленинграде 30 января 1968 года. Карьеру начал в 2010 году, он сыграл роль в эпизоде сериала "Дознаватель".

Всего Фирсов сыграл в более чем 20 проектах, в том числе в сериалах "Морские дьяволы. Особое задание", "Невский", "Ментовские войны-9", "Условный мент-2", "Реализация" и других.