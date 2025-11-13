Статья

Сильвер, Джекил и якобитский шпион. Какими были герои Стивенсона в реальной жизни?

13 ноября исполняется 175 лет со дня рождения британского писателя Роберта Льюиса Стивенсона — создателя знаменитых приключенческих романов и повестей. Автор на протяжении жизни испытывал тягу к истории, что отражалось в его произведениях: многие из них были основаны на реальных событиях. Но в центре захватывающих приключений всегда были харизматичные герои, которые нередко имели прототипы

Редакция сайта ТАСС

Роберт Льюис Стивенсон © Hulton Archive/ Getty Images

А меня боялся сам Стивенсон

Один из самых харизматичных образов пиратов в культуре — Долговязого Джона Сильвера из романа "Остров сокровищ" — был вдохновлен близким другом писателя. В юношестве поэт и редактор Уильям Хенли потерял левую ногу из-за перенесенного туберкулеза кости, которым он был болен с 12 лет. В 1873 году он обратился к выдающемуся хирургу Джозефу Листеру, который работал в королевском госпитале Эдинбурга, для лечения уже правой ноги. Выяснилось, что и она была инфицирована. Врачи рекомендовали Хенли ампутацию, но он отказался.

Следующие два года Уильям провел в госпитале, пережив несколько болезненных операций. Именно там Стивенсон и Хенли впервые — их познакомил известный в то время литературный критик Лесли Стивен, который приехал, чтобы провести лекцию. Компанию в поездке ему как раз и составил Роберт Льюис.

После госпиталя Стивенсон и Хенли продолжили общение. Уильям отличался фактурной внешностью и волевым характером. "Взять одного своего приятеля, которого я очень любил и уважал (читатель, очень может статься, знает и любит его не меньше моего), откинуть его утонченность и все достоинства высшего порядка, ничего ему не оставить, кроме его силы, храбрости, сметливости и неистребимой общительности, и попытаться найти им воплощение где-то на уровне, доступном неотесанному мореходу", — писал Стивенсон в авторском предисловии к "Острову сокровищ".

Читайте также

Дальнее плавание тельняшки. Как дьявольская полоска стала базовым принтом

Незадолго до публикации романа писатель признался своему другу, что тот вдохновил его образ харизматичного и угрожающего пирата. "Пришло время сделать признание. Долговязый Джон Сильвер родился при созерцании твоей увечной силы и властности… Мысль о калеке, который повелевает и внушает страх одним звуком своего голоса, родилась исключительно благодаря тебе", — писал Стивенсон Хенли в письме.

Нетерпеливая жажда жить

В готической повести "Странная история доктора Джекила и мистера Хайда", ставшей одним из первых произведений в жанре научной фантастики, главный герой страдал раздвоением личности, вызванным изобретенным им же веществом. Сама идея книги пришла к Стивенсону во сне, но уважаемый ученый Генри Джекил, страдающий от расстройства, был не просто плодом воображения писателя.

Уильям Броди был ремесленником и городским советником. Днем — уважаемый член общества, профессиональный столяр и слесарь, декан гильдии мастеров, муж и отец двух детей. Но ночью все было иначе. После заката Броди злоупотреблял спиртным, играл в азартные игры и содержал двух любовниц, от которых у него были внебрачные дети.

Чтобы хватало денег на все излишества, Уильям пользовался своими профессиональными навыками и связями — делал слепки ключей богатых клиентов и грабил их дома. Но злодеяния уважаемого некогда ремесленника раскрылись, и в 1788 году он, согласно городской легенде, был повешен на виселице, которую сам и построил, став первой ее жертвой.

Стивенсон, будучи коренным жителем Эдинбурга, был напрямую связан с Броди. "Мне это, конечно, не снилось, но в комнате, где я спал ребенком, стоял шкаф — и это было прекрасное произведение искусства — работы самого Броди", — рассказывал автор. Еще до того, как написать "Джекила и Хайда", он сочинил пьесу о жизни ремесленника, но предтеча одного из самых важных фантастических произведений успеха не имела.

Джеймс Бонд XVIII века

Сначала Стивенсон пошел по стопам отца и начал учиться на инженера — даже занимался серьезной академической работой в этой области. Но потом он неожиданно для близких все бросил и перешел на юридический факультет. Писатель получил образование и был довольно хорошо погружен в тему, хотя и не работал по профессии. В его произведениях часто проявлялся интерес к юриспруденции, но роман "Похищенный", который вышел в один год с "Джекилом и Хайдом", занимает особое место в его библиографии.

Читайте также

Центральный алтарный камень Стоунхенджа был добыт в Шотландии

Однажды в руки Стивенсона попала книга с описанием судебного процесса над Джеймсом Стюартом, фигурантом Аппинского убийства. Прочитав ее, писатель проникся чувством глубочайшей несправедливости. В 1752 году в шотландском регионе Аппин был застрелен Колин Кэмпбелл (по прозвищу Рыжий Лис), королевский чиновник, назначенный распорядителем конфискованных земель якобитов — парламентариев — приверженцев изгнанного в результате революции короля Якова II и его потомков. Главными подозреваемыми стали бывший кавалерийский солдат Алан Брек Стюарт и его патрон, приемный отец Джеймс Стюарт. Первому удалось скрыться, а вот второй попал в переплет.

Судебный процесс был откровенно предвзятым: у подсудимого было алиби, прямых доказательств не было, а из 15 присяжных 11 были представителями клана Кэмпбеллов. Несмотря на отсутствие улик, Джеймс Стюарт был повешен под открытым небом прямо напротив окон его дома.

Стивенсон написал художественное произведение, пытаясь сохранить достоверность истории, но взглянув на нее с другого ракурса. Были введены новые персонажи, а имена реальных героев были изменены за исключением самого загадочного из них — Алана Брека Стюарта. В 1745 году он вступил в британскую армию и во время одного из сражений в ходе якобитского восстания дезертировал в стан противника. После поражения революционеров он бежал во Францию и служил там в шотландском полку в королевской армии, а потом был отправлен на родину для вербовки солдат. Алан Брек повздорил с Кэмбеллом в ходе своей работы, и вскоре произошло убийство.

Сам Стивенсон считал, что настоящий убийца так и не был найден. Алан Брек в книге не убийца, а свидетель, спасающий главного героя от несправедливой расправы, харизматичный и отчаянный солдат. Писатель, конечно, пытался достичь исторической справедливости, но сделал из подозрительного якобита Джеймса Бонда XVIII века, увековечив его в своем романе.

Даниил Хмелевской