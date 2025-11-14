Статья

Плесневелый "Завтрак на траве". Как Клод Моне выбрался из нищеты на вершину искусства

14 ноября исполняется 185 лет со дня рождения художника

Редакция сайта ТАСС

Клод Моне, 1920-е © Underwood & Underwood/ Library of Congress/ Corbis/ VCG via Getty Images

Когда-то слово "импрессионисты" (дословно "впечатленцы") было ругательным — так Клода Моне и его единомышленников высмеял один критик. Со временем импрессионизм стал одним из самых ярких направлений в искусстве, а сам Моне считается его основоположником. Художнику повезло — он при жизни добился признания и богатства, но сколько всего ему пришлось претерпеть: нищету, непонимание, насмешки, смерть музы и даже потерю зрения, после которой Моне все равно продолжал работать. Рассказываем подробнее о пути Клода Моне и о том, как верность мечтам и принципам привела к революции в искусстве.

"Я родился неуправляемым"

Клод Моне родился в Париже, но почти все детство провел на побережье Нормандии — в портовом городе Гавр. Его отец Адольф мечтал, чтобы сын продолжил семейное дело и стал бакалейщиком, но Клода такой расклад не устраивал. "Я родился неуправляемым. Никто никогда не мог заставить меня придерживаться правил", — говорил он про себя. Школу Моне сравнивал с тюремным заключением и не понимал, зачем тратить на нее время — "даже четыре часа в день, если светило яркое солнце, море было таким красивым и было так хорошо бегать по вершинам скал на свежем воздухе".

"Большая набережная в Гавре", Клод Моне, 1874 год © Fine Art Images/ Heritage Images/ Getty Images

Будучи подростком, романтик, бунтарь и эстет Клод Моне раскрыл в себе новую грань — карикатуриста. Начинал он с портретов учителей на полях тетрадей. Когда Клоду было 15 лет, о его таланте знал уже весь Гавр. Горожане выстраивались в очередь за смешными портретами, и Моне стал брать за свое творчество деньги. Позже он шутил, что давно стал бы миллионером, если бы продолжал зарабатывать на карикатурах.

Украшали его рисунки и витрину единственного в городе магазина для художников. Когда Клод видел, с каким интересом их рассматривает толпа, он "готов был лопнуть от гордости". А вот чьи-то морские пейзажи, которые соседствовали с карикатурами, казались ему отвратительными. Хозяин магазина рассказал, что это картины Эжена Будена, и даже предложил Клоду свести его с художником. Моне считал работы Будена настолько бездарными, что всячески избегал знакомства, но однажды случайно все же пересекся с ним в лавке. Буден, ничего не подозревая, искренне расхвалил юношу, а еще посоветовал ему переключиться на что-то более серьезное. "Рисуйте пейзажи. Море и небо, животные, люди и деревья так красивы именно в том виде, в каком их создала природа, со всеми их качествами, в их подлинном бытии, такие, как они есть", — вспоминал Моне спустя годы слова Будена. Впрочем, подростком этот совет Клод не воспринял всерьез. Художник много раз приглашал юношу вместе порисовать на природе, Моне каждый раз находил отмазку, но однажды сдался. И стал учеником некогда ненавистного Будена.

Читайте также

"Я желал сделать искусство доступным". О пути Василия Поленова — друга природы и крестьян

Эжен Буден учил Моне писать en plein air — "на открытом воздухе". Такая практика в те годы была еще редкой и довольно революционной: по академической традиции, художники работали в мастерских и писали природу по памяти или этюдам. Пленэр подразумевал работу здесь и сейчас — уловить жизнь, свет и тени, изменчивость природы. "Глаза мои наконец раскрылись. Я по-настоящему понял природу и научился любить ее. Я анализировал ее формы своим карандашом. Я изучал ее цвета", — говорил Клод. Техника пленэра, которую Моне освоил у Будена, стала основой его метода на всю жизнь.

"Пляж в Сент-Адрессе", Клод Моне, 1867 год © Art Institute of Chicago

Проучившись несколько месяцев у Будена и получив его рекомендательные письма, Клод Моне уехал в Париж. Родители не были против того, что сын станет художником, но отец поставил условие — Клод должен поступить в Школу изящных искусств, иначе никакой финансовой поддержки. Бунтарь не захотел учиться у академиков, остался без денег, зато оброс знакомствами в богемной среде и стал завсегдатаем кафе "Кабачок мучеников".

Слово "импрессионисты" было ругательным

Первые годы в Париже были турбулентными, к тому же 20-летнего Моне призвали в армию — он оказался на службе в Алжире, где заболел брюшным тифом. Родственники помогли ему откупиться от воинской повинности и вернуться во Францию. После этого Клод все же поступил на факультет искусств в Париже, но академический подход его быстро разочаровал. Бросив университет, он стал заниматься в частной студии живописи Шарля Глейра. Там он познакомился с такими художниками, как Огюст Ренуар, Альфред Сислей и Фредерик Базиль. Все они были ровесниками и имели похожие взгляды на искусство (а в будущем составили костяк группы импрессионистов).

Жилось независимым художникам несладко. Их работы не брали на выставки, считали неумелыми и несерьезными: легкомысленные сюжеты, нарушенные пропорции и перспектива, хаотичные мазки — словом, все не по канонам, которые веками царили в живописи. Устав от постоянных отказов, в 1874 году Клод Моне и его друзья устроили собственную выставку в Париже.

Среди представленных картин было полотно Моне под названием "Впечатление. Восходящее солнце" (1872). На нем изображен восход над гаванью — оранжевый диск, отражающийся в воде, лодки в тумане, все написано в свободной, слегка смазанной манере, будто подражающей волнам. Художник передал впечатление от мгновения — момент, когда глаз схватывает не детали, а само ощущение света, цвета и атмосферы.

"Впечатление. Восходящее солнце", Клод Моне, 1872 год © Walter Mori/ Mondadori Portfolio via Getty Images

Критик Луи Леруа был в ужасе от картин и в сатирическом журнале Le Charivari выпустил рецензию, которая высмеивала выставку. Больше всех досталось Моне: "<...> Не зря же я под таким впечатлением! Не могло здесь не быть впечатления! Какая свобода, какая легкость исполнения! Обойная бумага в стадии наброска, и та будет смотреться более проработанной, чем этот морской вид".

Леруа назвал художников впечатленцами (impressionnistes), используя это как насмешку или даже ругательство, но произошло удивительное. Живописцы приняли вызов, им понравилось придуманное Леруа слово, и они переименовались из анонимного общества художников в импрессионистов. Парадоксально, как из этой неприятной ситуации победителями вышли все — импрессионизм со временем стал одним из величайших в истории искусства направлений, а Луи Леруа вошел в историю как человек, который придумал для него название.

"Завтрак на траве" в обмен на ночлег

Клод Моне не просто писал пейзажи. Он писал эффект света на воде, на камне, на человеческом лице. Его серии полотен — "Стога", "Руанский собор", "Кувшинки" — изображали один и тот же объект в разное время дня и года, чтобы зафиксировать, как изменяется освещение, цвет. Это была не только новая техника, но и иная философия искусства: не назидательный сюжет, не парадный портрет, не историческая реконструкция, а приглашение разделить красоту или несовершенство момента. По сути, работы импрессионистов напоминали фотографии — только нечеткие, так как важно было передать субъективное ощущение, а не детали.

Первая выставка импрессионистов была финансовым провалом — продали лишь несколько картин по низкой цене, "Впечатление" Моне никто не купил. Однако импрессионисты не думали отказываться от своего творчества и в дальнейшем организовали еще несколько смотров. Признание приходило медленно. Покупатели появились у Моне в конце 1870-х, во многом этому поспособствовал коллекционер и меценат Поль Дюран-Рюэль — он предложил свою поддержку и занялся продажей картин импрессионистов.

До этого непризнанный Клод Моне почти все время жил в нищете — ему нечем было платить за жилье, он не вылезал из долгов, скрывался от кредиторов. Из-за такой бедной жизни пострадал его шедевр — полотно "Завтрак на траве" (1866), которое Моне любил и как самое ценное однажды оставил в качестве залога.

"Завтрак на траве", Клод Моне, 1866 год © Buyenlarge/ Getty Images

"Я должен был заплатить за аренду, я отдал ее в залог хозяину, хранившему ее в своем подвале, и когда я наконец-то смог забрать ее, то увидел, что она успела заплесневеть <...>. Мне очень важна эта работа, такая неполная и изуродованная", — говорил художник. Шедевр долго хранился в сырости, еще и был свернут в рулон. Картину не удалось восстановить — ее пришлось разрезать на три фрагмента, и в таком виде она выставлена в парижском музее Орсе. Впрочем, в московском ГМИИ имени Пушкина представлен предварительный, но тщательно проработанный набросок "Завтрака на траве" — благодаря ему можно представить, как выглядело полотно в оригинале.

Уход музы и признание

Так совпало, что период подъема Моне как художника совпал с его полным упадком в личной жизни. В 1879 году, вскоре после рождения второго ребенка, умерла его жена Камилла Донсье — ей было всего 32 года. Они провели вместе 14 лет, Камилла была главной любовью Клода, музой и моделью, которую можно увидеть на многих его картинах — "Камилла в зеленом платье", "Прогулка. Дама с зонтиком", "Женщины в саду" и других. Жена сопровождала Клода в самые тяжелые времена безденежья, ее уход стал для него ударом, художник впал в депрессию.

Клода и его детей поддерживала Алиса Ошеде — жена коллекционера Эрнеста Ошеде, который некогда был патроном Моне. Они дружили семьями и даже жили все под одной крышей после того, как Эрнест обанкротился (пока Камилла болела, Алиса ухаживала за ней). Спустя год после смерти Эрнеста в 1891-м Алиса и Клод поженились.

В начале 1900-х Моне поставили диагноз "двойная катаракта". Некоторые исследователи считают, что проблемы со зрением у художника были с молодости и, вероятно, существенно повлияли на его становление как импрессиониста — он видел действительность не так, как остальные, и переносил свое видение на полотна. Из-за катаракты Моне перенес несколько операций на глазах. Зрение восстановить не удалось — художник видел все расплывчатым. После удаления хрусталика он иначе воспринимал оттенки: в его картине мира преобладали синие, лиловые и фиолетовые цвета, что отразилось и на картинах — знаменитом цикле с водяными лилиями, которые Моне выращивал в пруду у своего дома и рисовал.

Клод Моне, 1920-e © George Rinhart/ Corbis via Getty Images

К концу жизни Клод Моне был уже признанным и обеспеченным художником — по расчетам экспертов, в возрасте 72 лет он обладал капиталом, равным нынешним $12,4 млн. Моне скончался в возрасте 86 лет в 1926 году. Свои картины и дом художник завещал сыну от Камиллы — Мишелю Моне.

Дарья Шаталова