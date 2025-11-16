Актер дубляжа Петр Вечерков умер из-за осложнений после болезни

После операции ему становилось хуже, рассказала мать актера Елена Вечеркова

Редакция сайта ТАСС

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 16 ноября. /ТАСС/. Актер дубляжа Петр Вечерков, озвучивающий героя фильма "Бегущий в лабиринте", умер из-за осложнений после болезни. Об этом ТАСС сообщила мать актера Елена Вечеркова.

"Осложнения после воспалительного процесса из-за болезни гриппом или COVID-19. После операции становилось хуже", - сказала Вечеркова.

О смерти 27-летнего актера стало известно в воскресенье, 16 ноября. Об уходе из жизни Вечеркова сообщило сообщество "Русский дубляж" во "ВКонтакте", уточнив, что последние месяцы он тяжело болел.

За свою профессиональную карьеру Вечерков озвучил таких персонажей, как Галли ("Бегущий в лабиринте"), Бен ("Наследники"), Гейб ("Держись, Чарли"), Енох ("Дом странных детей мисс Перегрин"), Макс Кентон ("Живая сталь") и Гарри ("Каратэ-пацан").