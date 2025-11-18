Полпред ЦФО призвал культуру содействовать положительному образу многодетности

Игорь Щеголев отметил малую долю многодетных семей в культурной и медиапродукции, что по его мнению формирует ощущение, что в мире нет места полным большим семьям

Полномочный представитель президента РФ в Центральном федеральном округе Игорь Щеголев © Сергей Бобылев/ POOL/ ТАСС

РЯЗАНЬ, 18 ноября. /ТАСС/. Культура должна быть подспорьем для утверждения многодетности как нормы в обществе. Таким мнением поделился полномочный представитель президента РФ в Центральном федеральном округе Игорь Щеголев.

"Сегодня в культурной и медиапродукции доля многодетных семей занимает от 1 до 5%. Нам говорят, искусство отражает правду жизни, так вот эта доля ее не отражает. К сожалению, это формирует базовые ощущения, ту картину мира для среднего российского гражданина, что мир в основном без детей, и в нем нет места полным большим семьям. Неслучайно в послании Федеральному собранию в 2024 году глава государства сказал, что большая многодетная семья должна стать нормой, философией жизни общества, ориентированной к всей государственной стратегии. Эффективны могут быть не только усилия органов власти, но и культурного сообщества", - сказал Щеголев в ходе третьего театрального форума, проходящего в ЦФО.

Обращаясь к присутствующим в зале руководителям и сотрудникам федеральных и региональных театров, Щеголев также обратил внимание на важность поддержки многодетных семей силами культурных учреждений.

"Обратите внимание на ваших семейных сотрудников. Как минимум, им положены федеральные и региональные меры поддержки. Помогите разобраться, если нужно, оформить необходимые документы. Сегодня, кстати, регионы активно настраивают социальную политику в сторону демографии, уверен, что и театральная среда может быть многодетной", - добавил он.

О форуме

III Театральный форум проходит в Центральном федеральном округе в Рязани с 17 по 19 ноября. В мероприятии принимают участие около 200 человек: представители театров, региональных отделений СТД РФ, министерств культуры, театральных библиотек, профильных учебных заведений, а также других культурных институций, связанных с театральной деятельностью регионов ЦФО.

В 2026 году Союз театральных деятелей России будет отмечать 150-летие. Серия театральных форумов - часть большого списка мероприятий по празднованию этой даты, утвержденной указом президента РФ. Форумы проводятся при поддержке Минкультуры России.