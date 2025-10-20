Статья

"Тяжело только с первыми тремя детьми". Почему люди решаются на большую семью

Многодетных семей в нашей стране за последнее десятилетие стало на четверть больше — теперь их 2,8 млн. Что такое сегодня многодетная семья, почему мужчина и женщина решили взять на себя такие хлопоты? Что их объединяет и что отличает? Корреспонденты ТАСС пообщались с большими семьями по всей стране, чтобы постараться ответить на эти вопросы

Редакция сайта ТАСС

© Личный архив семьи Толстопятовых

"Родовое гнездо" на полюсе жары (Бабенко, Калмыкия)

Со своим будущим мужем Сергеем Бабенко Елена познакомилась на дне рождения общих знакомых в родном калмыцком поселке Яшкуль. Скромный сельский паренек небольшого роста покорил ее уравновешенностью, твердостью духа и надежностью. В этом году пара отметила жемчужную свадьбу — 30-летие супружеской жизни в окружении шестерых сыновей, шести дочек и восьмерых внуков.

Старший сын, 29-летний Анатолий, работает водителем "Камаза" на одном предприятии вместе с родителями — в Яшкульском дорожном управлении №2. Старшая дочь, 26-летняя Анастасия, получила высшее образование, сейчас в декрете по уходу за пятым малышом. 23-летняя Светлана, выпускница медколледжа, подарила родителям троих внучат. Александре 20 лет, она пока еще не создала свою семью. 18-летний Никита и 16-летняя Ксения — студенты колледжей, 14-летний Кирилл, 13-летний Сергей, 11-летняя Катя, 10-летняя Алена и 8-летний Иван — школьники.

Младшего — трехлетнего Егорку — называют ласково в семье киндер-сюрпризом, Елена родила его почти в 50 лет. Многим женщинам в таком возрасте хочется видеть внуков только по выходным, но это не в ее стиле. Маленький "моторчик" заряжает маму особой энергией.

"Мой муж рос в многодетной семье, где воспитывалось четыре ребенка. Моя бабушка, а у нее было пятеро детей, говорила, что когда в семье два ребенка, то это полребенка, три — это уже полноценная семья. Конечно, мы планировали, что у нас будет много детей, но не настолько. А теперь поняли, как это замечательно, что в нашем доме всегда звучат детские голоса и не умолкает смех. Вот это и есть счастье", — улыбается Елена.

Говорит, тяжело было только с первыми детьми — сыном и двумя старшими дочками, а потом они стали помогать присматривать за младшими братьями и сестрами и по хозяйству. Трудолюбие — главный семейный принцип семьи Бабенко. Например, старшая дочка Настя стала помогать маме мыть посуду в шесть лет. Все обязанности по домашнему хозяйству среди детей распределены: девочки убирают дом, развешивают вещи после стирки и раскладывают по своим местам после сушки, а мальчики заняты работой на подворье. Семья выращивает кур, уток, поросят — все исключительно для себя.

"За хозяйством ухаживает, естественно, муж, и сыновья старшие ему помогают. Сергей работает в дорожном управлении, рано уходит, поздно возвращается. И пока он на работе, наши мальчишки и накормят, и напоят живность. Это мужская работа у нас, к которой уже приучаем и второклассника Ваню", — рассказывает многодетная мама.

Второй принцип — один за всех и все за одного. Дети помогают друг другу в подготовке уроков и других школьных домашних заданий. Конечно, говорит Елена, ей тоже порой приходится подключаться. Но родители прививают детям самостоятельность и взаимовыручку, учат быть сплоченными, ведь ближе братьев и сестер в их жизни никого не будет. Родные и любимые — это те, кто придет на помощь и поддержит во всех жизненных невзгодах, уверены Елена и Сергей.

© Личный архив семьи Бабенко

Двери их дома всегда открыты и для соседских ребятишек, ведь много детей, они считают, не бывает. Хлебосольная Елена любит готовить и накрывает столы по праздникам — русским и калмыцким.

"В 2023 году администрация Яшкульского района и АО "Яшкульское дорожное управление 2" нам купили дом побольше, чем у нас был, — 117 "квадратов". Сейчас у нас три спальни, зал, кухня, прихожая, — всем места хватает. Вода у нас привозная в поселке, центрального водопровода нет. Санузел в доме сделали, заводим в дом воду — удобства детям создаем", — делится хозяйка.

Две старшие дочери, Анастасия и Светлана, создали свои многодетные семьи также в Яшкуле. Несмотря на сложности с водой и жаркий климат (Яшкуль находится в 57 км от поселка Утта, одного из самых жарких мест в мире, где в 2010 году зафиксировали абсолютный температурный рекорд в стране, +45,4 °С в тени), Бабенко покидать родные места не собираются.

"Моя мама с бабушкой приехали сюда из Омской области в 1957 году, когда закончилось действие депортации калмыков. Родители Сергея в 1950-е годы перебрались в Калмыкию из Баку. Мы родились сами здесь, родили детей, а дети — внуков, и это навеки наши родные места", — считает Елена.

В 2023 году Владимир Путин присвоил Елене Бабенко звание матери-героини "За большие заслуги в укреплении института семьи и воспитании детей". Она стала первой в республике женщиной, удостоенной этого высокого звания. У Елены хватает времени и на общественную деятельность, она член Совета женщин Яшкульского района.

"Русская семья Бабенко из Яшкуля на своем собственном примере показывает жителям Калмыкии программу действия: рожать и воспитывать по 12 детей, не разъезжаться в другие регионы и за границу в поисках лучшей доли, не ныть, не жаловаться, довольствоваться тем, что у тебя есть, пригождаться там, где родился… И тогда через 10 лет население республики достигнет 500 тыс. человек, а всего через 17 лет — целого миллиона, земляки", — написал житель Калмыкии в соцсети "ВКонтакте".

Счастливое число 13 (Толстопятовы, Тамбов)

Виктор и Галина Толстопятовы из Тамбова в браке почти 32 года. У них девять дочерей, четыре сына и уже пятеро внуков, а вскоре у одной из дочерей родится еще один малыш. В их просторном светлом доме всегда звучат музыка и детский смех. В 2024 году семья Виктора и Галины стала победителем Всероссийского конкурса "Семья года", а в июле этого года Владимир Путин присвоил Галине Толстопятовой звание "Мать-героиня".

На вопрос о том, мечтали ли супруги о большой семье, Виктор уверенно отвечает: "Мы сразу решили: сколько Бог даст детей, столько и будет. И каждого ребенка мы будем принимать как драгоценный подарок".

Галина перечисляет имена ребят по старшинству: Вероника, Даник, Лилия, Галина, Анита, Оля, Виолетта, Иосиф, Элина, Виктор, Андрей, Снежанна, Милитта. Старшей Веронике 30 лет, она уже многодетная мама с четырьмя детьми, младшей Милитте — 12.

"Для нас каждый ребенок — особенный, со своими талантами, характером, мечтами. Мы всегда стараемся вникать в проблемы каждого из них, всей семьей делим радости, помогаем друг другу, воспитываем их в доброй, дружелюбной обстановке", — рассказывает Галина, отмечая, что семейную жизнь строят не на запретах, а на любви и взаимном уважении.

© Личный архив семьи Толстопятовых

"Мы стараемся, чтобы дом для детей был теплым, уютным местом, куда они всегда могут прийти, где они найдут защиту, где их всегда поддержат и поймут", ― продолжает она.

Оба родителя — выпускники музыкальной школы, любовь к музыке они передали и детям. Галина признается: занятия в музыкальном колледже занимают немало времени — порой до трех часов в день, но это не мешает ребятам хорошо учиться в школе и успешно сдавать ЕГЭ.

Фортепиано, скрипка, виолончель, хоровое пение — все это звучит в их доме не из колонок, а из комнат. У Толстопятовых даже сложился собственный семейный ансамбль, с которым они посещают детские дома на Рождество, Пасху, другие большие христианские праздники, они привозят детям подарки, проводят с ними эстафеты и мастер-классы.

Сейчас, когда у старших детей уже есть свои семьи, собраться вместе не так просто, но Толстопятовы стараются не нарушать традиций. На большие праздники — все за одним столом, а летом всей семьей выезжают на природу с ночевкой. Ставят палатки, ловят рыбу, вечерами сидят у костра и поют песни, а утром встречают рассвет.

"А еще у нас есть традиция поздравлять друг друга с днем рождения в первые минуты после полуночи, когда ты еще не спишь и слышишь некую суету за дверью. Открываешь ее, а там твои дети с огромным букетом цветов, шарами и тортом со свечами, а фоном играет красивая песня про маму. И они обнимают, поздравляют тебя, это всегда так трогательно, до слез… И так мы поздравляем каждого члена нашей семьи".

На вопрос о том, что они могли бы сказать тем супругам, которых пугает мысль о большом числе детей, Виктор отвечает не задумываясь: "Дети — это подарок от Бога, и нельзя отказываться от этого".

"Снежные псы" и северные олени (Семашкины, Камчатка)

В доме самой титулованной "берингийской" семьи Камчатки — ежегодных участников и победителей гонки на собачьих упряжках "Берингия", почетное место среди кубков, грамот и медалей за отличия в ездовом спорте занимает свадебная фотография Андрея и Анастасии Семашкиных. На памятном снимке — улыбающийся молодой муж обнимает супругу и… держит за лапу собаку. Пес по кличке Смелый — помесь лайки и волка, с совместной любви к которому и появилось общее дело — питомник ездовых собак "Снежные псы" в пригороде Петропавловска-Камчатского.

Сегодня в доме Семашкиных почти никогда не бывает тихо: у семьи девять детей, 130 ездовых собак и восемь северных оленей. Каждого воспитывают, учат и бесконечно любят.

Любовь к собакам в этом доме закладывается буквально в утробе матери: Анастасия Семашкина несколько раз отправлялась в сложнейшую гонку, когда уже ждала малыша. И не раз делила призовой пьедестал с мужем: он приходил к финишу первым, она — третьей.

Образом жизни родителей дышат и дети. У каждого из них — и свои собачьи любимцы, и "телячьи хвостики", которые ходят за малышами по пятам. На первый взгляд быт Андрея, Анастасии и их детей мало чем отличается от жизни обычной многодетной семьи. Только вот школьники добираются в школу не в комфортабельных автобусах, а на снегоходах по березовому лесу. Они не сидят в соцсетях, не смотрят модных тиктокеров. В пригороде Петропавловска очень нестабильный интернет, зато ребята умеют топить печь, заводить генераторы и готовят сложные даже для опытных взрослых блюда.

"Многодетность — это дар, который нам преподнес Всевышний. Мы счастливы, что он доверил нам воспитание девяти детей. Все они разные, каждый со своими уникальными чертами, красивые и талантливые. Это огромное счастье и богатство — иметь такую большую и дружную семью", — говорит Анастасия.

"Старшей дочери уже 22 года, а младшему сыну почти три года. Именно христианские традиции, мудрость Божья и вера помогают нам преодолевать трудности и воспитывать в детях такие качества, как отзывчивость, взаимовыручка, терпение и индивидуальность. Важно помнить, что каждый человек уникален и в этом его красота. Мы хотим, чтобы наши дети выросли любящими, преданными и успешными людьми, которые будут нести в мир свет и доброту".

По ее словам, дети с малого возраста приучены работать вместе с родителями. Небольшой питомник "Снежные псы" со временем вырос в этнопарк, где гармонично сочетаются северный быт, любовь к собакам и стремление сохранить настоящую Камчатку. "Каждый день мы живем с благодарностью за нашу насыщенную и честную жизнь. И с удовольствием показываем, как живет суровый Север, когда в нем царит любовь".

Шьют, вяжут, помогают бойцам СВО (Банщиковы, Бурятия)

Тамару Банщикову в Бурятии знают многие, в Заиграевском районе республики — почти каждый и однозначно все — в поселке Нижние Тальцы, где и живет ее большая семья. У нее с мужем Виталием 18 детей в возрасте от полутора до 33 лет — кровные и приемные, но все свои. "И уже две внучки!" — гордится Тамара Григорьевна.

Старший сын — участник СВО, получил ранение и лечится в госпитале. Младшие учатся, занимаются кто где: музыкалка, робототехника, шьют-вяжут, есть и юнармейцы и, конечно же, помогают родителям. "Мы не были готовы к большой семье, так получилось, — улыбается многодетная мама. — Справляться помогает образование — я педагог — и планирование, четкое и детальное, ну и безграничная любовь".

© Личный архив семьи Банщиковых

Большого сердца Тамары Григорьевны хватает на всех. Одно из основных занятий семьи — волонтерство, помощь участникам СВО, госпиталям, медикам.

"С самых первых дней всех этих событий мы оказываем помощь госпиталям — сначала нашим, которые в Бурятии, потом постепенно вышли за пределы республики, поддерживаем полевые госпитали, медроты, медвзводы, — говорит женщина. — Дружно все вместе делаем нестерильные повязки, вяжем теплые носки, закупаем медоборудование, медикаменты и, конечно же, отправляем вкусняшки от нашей большой семьи".

Делом у Банщиковых заняты все и всегда. Дети приучены к труду в огороде. Их мама — победительница федерального конкурса "Мама — предприниматель — 2024" в номинации "Супермама — предприниматель". Семья занимается производством экочернозема, для этого есть специализированная дробильная машина, купленная на средства гранта. "Будем масштабироваться. Залог хорошего урожая — плодородная земля. На ней можно выращивать и привычные всем огурцы-помидоры, и ягоду разную, и даже виноград", — улыбается Тамара Григорьевна.

Бачата для мамы и папы (Маркеловы, Саратов)

Роман и Татьяна Маркеловы из Саратова — родители 10 детей, самому младшему из которых исполнилось 5 лет, а старшей — 24 года, — в этом году отмечают 25-летие совместной жизни.

17-летними студентами они познакомились в храме. Роман вызвался помочь Татьяне с переездом, и молодые люди начали общаться. Между ними уже развивались романтические чувства, когда Роману пришла повестка в армию. Он отправился на службу на два года и при возможности приезжал в отпуск в Саратов.

"Мы много проводили время вместе: катались на коньках, гуляли в нашем городском парке. Тогда еще не было сотовых телефонов, поэтому, пока он был в армии, мы слали друг другу бумажные письма. Роман прикреплял к ним разные "сердечки" — это было для меня очень ново и необычно", — вспоминает Татьяна.

В конце срока службы она заказала у художника открытку с золотой надписью "С возвращением!". Когда Роман вернулся, они почти сразу объявили о помолвке, а спустя несколько месяцев сыграли свадьбу. У супругов 10 детей — шесть мальчиков и три девочки, еще одну девочку они удочерили. Детей назвали редкими ветхозаветными именами: Иаков, Есфирь, Эммануил, Вирсавия, Евника, Самуил. Кроме того, есть и такие необычные имена, как Эмили, Тимофей, Тихон и Добрыня.

"Мы оба всегда хотели создать большую крепкую семью. В каждое имя вкладывали добрый смысл, у каждого хорошая история. В этом есть христианский умысел, к тому же мы хотели, чтобы имена были необычными и редко встречались. Также у нас в семье есть несколько особенных событий: например, у нас 10-й ребенок родился в день рождения старшей дочери, а в год 25-летия совместной жизни мы в третий раз стали бабушкой и дедушкой — старшая дочь стала многодетной мамой", — поделилась Татьяна.

© Личный архив семьи Маркеловых

Удостоенная ордена "Родительская слава" семья живет в частном доме и разделяет между собой все домашние дела. Татьяна работает воспитателем дошкольной семейной группы и в свободное время подрабатывает парикмахером, а Роман — самозанятый, "мастер на час". Такая работа позволяет им быть мобильными и успевать проводить время с детьми: выбираться погулять и иногда даже поиграть в лазертаг.

"У нас есть общее хобби, практически все занимаемся танцами. С мужем подключились в этом году: решили на годовщине свадьбы станцевать бачату. Несколько месяцев по секрету от детей ходили на занятия, устроив сюрприз", — рассказала многодетная мама, добавив, что сейчас они продолжают ходить на танцы, мотивируя детей личным примером.

Любовь — главный и основной принцип в воспитании детей, считает семья Маркеловых. "Все дети разные, из разных поколений, со своими желаниями и увлечениями. Иногда нам, взрослым, это бывает непонятно. Важно помнить, что в семье главное — любовь, от чистого сердца. Она всему верит, все покрывает, все прощает и всему надеется (отсылка к словам из Библии — прим. ТАСС)", — заключила Татьяна.

Тяжелый труд и большая отдача (Филипповы, Карелия)

Похожая история любви — у супругов Людмилы и Ивана Филипповых из карельского села Ведлозеро. Супруги тоже познакомились в храме в далеком 1997 году и подарили жизнь 12 детям — четырем сыновьям и восьми дочкам. "Решили, сколько Господь даст нам детей, столько и будет", — рассказывает мама. Сегодня старшей дочке Дарье 27 лет, она замужем и имеет троих детей.

Филипповы живут в своем доме, который построили при финансовой поддержке государства. Семья ведет собственное хозяйство — выращивает на огороде овощи и зелень. Вместе с родителями остались жить девять детей: старшие присматривают за младшими, каждый помогает, чем может.

"Это тяжелый труд, когда дети растут. Но потом и отдача большая — бесконечная радость, бесконечная любовь, от их доброты и любви наполняешься энергией", — говорит многодетная мама, удостоенная в этом году звания "Мать-героиня".

Оксана Гамзаева, Таисия Кириллова, Ульяна Лавцевич, Екатерина Петрова, Эдуард Тур, Эльвира Балганова