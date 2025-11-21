Экс-солист Enigma выразил желание записать совместный трек с Лепсом

Эндрю Дональдс, говоря о будущем сотрудничестве с отечественными музыкантами отметил, что все возможно, хотя он не может с уверенностью говорить об этом

Редакция сайта ТАСС

Эндрю Дональдс © Вячеслав Прокофьев/ ТАСС

МОСКВА, 21 ноября. /ТАСС/. Экс-солист группы Enigma Эндрю Дональдс хотел бы записать совместную песню с народным артистом РФ Григорием Лепсом. Об этом певец сообщил ТАСС.

Читайте также

Экс-солист Enigma Эндрю Дональдс: не сдаваться, верить в себя и заниматься музыкой

"У меня уже есть совместный трек с Максимом Фадеевым. Наверное, я хотел бы поработать с Григорием Лепсом", - сказал артист.

Говоря о будущем сотрудничестве с отечественными музыкантами, Дональдс отметил, что все возможно, хотя он не может с уверенностью говорить об этом.

Эндрю Дональдс является музыкантом ямайского происхождения, известным по своей работе в эмбиент-группе Enigma. В рамках своей сольной карьеры он выступит 23 ноября в концертном зале "Москва" и 25 ноября в петербургском клубе А2.