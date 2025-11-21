Кустурица надеется снять фильм по мотивам Достоевского в Москве или Петербурге

По словам режиссера, участие актера Юры Борисова в картине является "надеждой"

Редакция сайта ТАСС

МОСКВА, 21 ноября. /ТАСС/. Сербский режиссер и сценарист Эмир Кустурица сообщил, что планирует провести съемки своего фильма "Как я не снял "Преступление и наказание" по мотивам романа Федора Достоевского в Москве или Санкт-Петербурге. Об этом режиссер рассказал в интервью ТАСС.

Читайте также

Эмир Кустурица: я не мечтаю о наградах — важнее, чтобы искусство было на высоте

"А вот Достоевского я, думаю, сниму уже здесь - в Москве или Петербурге. Это долгая дорога", - рассказал режиссер.

Он также отметил, что участие актера Юры Борисова в картине, о котором режиссер сообщал ранее, является "надеждой", поскольку перед работой над фильмом по роману Достоевского, он приступает к другой экранизации. "Это - надежда, и это в будущем. Первый фильм, который я начинаю снимать в Сербии, будет основан на произведении Валентина Распутина, он называется "Последний срок". Уже начинаются подготовки к съемкам, в апреле будет их начало", - отметил Кустурица.