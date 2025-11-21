Кустурица: русские кинематографисты всегда вдохновляли лучших режиссеров мира

МОСКВА, 21 ноября. /ТАСС/. Работы мастеров русского кинематографа всегда вдохновляли лучших режиссеров мира, в России и сейчас много тем для фильмов подобного уровня. Такое мнение высказал сербский режиссер и сценарист Эмир Кустурица в интервью ТАСС.

Он напомнил, что режиссеры мирового уровня, включая Стэнли Кубрика, вдохновлялись российской киношколой.

"Однажды я встретился с человеком, который близко работал с американским режиссером Стэнли Кубриком. Он мне сказал, что для него (Кубрика - прим. ТАСС) "идолом" был Всеволод Пудовкин. Русские всегда были вдохновением для самых больших режиссеров в мире", - сказал Кустурица.

По мнению режиссера, современному российскому кино не хватает опоры на национальные культурные традиции.

"Русские фильмы очень часто успешны, но у них нет той справедливости, что была в советское время. Хорошая кинематография основана на фундаменте национальной культуры. Я давно не видел в России таких фильмов. <…> Надо показывать оригинальные фильмы", - отметил Кустурица, добавив, что в российской действительности существует множество тем, которые могут стать основой для фильмов подобного уровня.

Кино, основанное на национальных традициях, может стать хорошей основой для культурного диалога РФ и США, страны могли бы обмениваться такими фильмами, считает режиссер.

В июле 2025 года помощник президента РФ Юрий Ушаков сообщил, что президенты России и США Владимир Путин и Дональд Трамп по телефону обсудили возможность обмена между странами фильмами, продвигающими традиционные ценности.