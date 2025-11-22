Экс-солист Enigma Дональдс рассказал, что общего между россиянами и ямайцами

Это жизненные приоритеты и ценности, указал музыкант

МОСКВА, 22 ноября. /ТАСС/. Экс-солист группы Enigma Эндрю Дональдс объяснил хорошие отношения между россиянами и жителями Ямайки общими жизненными приоритетами и ценностями. Об этом певец сообщил в интервью ТАСС.

"Есть схожие качества между ямайцами и россиянами - поэтому у нас хорошие взаимоотношения между странами. Одно из первых - это то, что в приоритете у нас семья: и россияне, и ямайцы - семейные люди. У нас похожие ценности - и семейные, и жизненные. На Ямайке такие же крепкие мужчины, как и в России. <...> Очень похоже чувство юмора - и русские и ямайцы любят и умеют хорошо шутить", - сказал собеседник агентства.

Говоря о музыке, он отметил, что на Ямайке известны русские композиторы. Дональдс также добавил, что ямайская и российская поп-музыка похожи "в своей направленности".

Дональдс является музыкантом ямайского происхождения, известным по своей работе в эмбиент-группе Enigma. В рамках своей сольной карьеры он выступит 23 ноября в концертном зале "Москва" и 25 ноября в петербургском клубе А2.