Экс-солист Enigma Дональдс назвал Москву одним из прекраснейших городов мира

Эндрю Дональдс отметил, что был в Москве больше 10 лет назад

Редакция сайта ТАСС

МОСКВА, 22 ноября. /ТАСС/. Экс-солист группы Enigma Эндрю Дональдс считает столицу России фантастическим городом, куда он всегда рад вернуться. Об этом певец сообщил в интервью ТАСС.

Читайте также

Экс-солист Enigma Эндрю Дональдс: не сдаваться, верить в себя и заниматься музыкой

"Да, я был в Москве, наверное, уже больше 10 лет назад. И Москва такая же, она не сильно изменилась - фантастический город. Один из прекраснейших городов в мире, особенно ночью, и точно одно из ностальгических мест для меня. Я всегда рад вернуться в этот город спустя годы и всегда ищу возможность для выступления в Москве", - сказал собеседник агентства.

Дональдс является музыкантом ямайского происхождения, известным по своей работе в эмбиент-группе Enigma. В рамках своей сольной карьеры он выступит 23 ноября в концертном зале "Москва" и 25 ноября в петербургском клубе А2.