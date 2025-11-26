Variety: в США началась работа над фильмом "Час пик 4"

Режиссером станет Бретт Ратнер, который снял предыдущие части фильма

НЬЮ-ЙОРК, 26 ноября. /ТАСС/. Работа над четвертой частью франшизы комедийных боевиков "Час пик" с Джеки Чаном и Крисом Такером началась в США. Об этом сообщил журнал Variety со ссылкой на источники.

Как отмечается, режиссером "Час пик 4" станет Бретт Ратнер, который снял предыдущие части фильма.

Ранее портал Semafor со ссылкой на источник отметил, что возрождения франшизы добивался президент США Дональд Трамп. По данным собеседника издания, Трамп лично пытался убедить одного из владельцев Paramount Skydance Ларри Эллисона возродить эту франшизу.

"Час пик" стал одним из хитов кинопроката 1998 года, у него вышло два продолжения в 2001 и 2007 годах.