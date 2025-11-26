Гендиректор Wink: чат-боты станут новым инструментом выбора фильмов

По словам Антона Володькина, они смогут адаптировать стиль общения под пользователя

Редакция сайта ТАСС

МОСКВА, 26 ноября. /ТАСС/. Рекомендательные системы в ближайшем будущем могут выйти за пределы видеосервисов и работать в отдельных чат-ботах, где пользователи смогут подбирать фильмы и сериалы. Об этом рассказал генеральный директор онлайн-платформы Wink Антон Володькин в интервью ТАСС на форуме "Цифровые решения".

Читайте также

Гендиректор Wink: онлайн-кинотеатры давно обогнали офлайн-кинопрокат

"Скоро будут выпускаться такие продукты, когда рекомендательная система будет уже не внутри видеосервиса, а жить как-то отдельно, например, в каком-нибудь чат-боте, где можно будет вечером по пути с работы домой повыбирать себе фильм или сериал в удобном формате", - сказал он.

По его словам, такие чат-боты смогут адаптировать стиль общения под пользователя. "Можно будет пообщаться с каким-то интересным чат-ботом, может быть, даже попросить его выбрать тональность, в которой он общается - обычную или в стиле "Слова пацана", - отметил руководитель Wink.

Он подчеркнул, что новые инструменты должны упростить процесс выбора контента для зрителей. "Так можно лучше настроиться и не тратить вечер на то, чтобы два часа всей семьей выбирать, какой же фильм посмотреть", - сказал он.