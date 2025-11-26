Сайт ГАБТ работает с перебоями после объявления о продаже билетов на "Щелкунчика"

В пресс-службе Государственного академического Большого театра ранее сообщили, что с 2 по 5 декабря к приобретению будут доступны билеты на декабрьские показы балета Чайковского

Редакция сайта ТАСС

МОСКВА, 26 ноября. /ТАСС/. Сайт Государственного академического Большого театра (ГАБТ) России работает со сбоями на фоне объявления о том, что продажа билетов на представления балета Петра Чайковского "Щелкунчик" откроется в декабре, убедился корреспондент ТАСС.

Так, при попытке загрузить раздел "Афиша и билеты" появляется ошибка 404 с сопутствующей надписью: "Такой страницы не существует, либо она была удалена". Аналогичная ошибка возникает при попытке открыть раздел балета "Щелкунчик". В некоторых случаях проблему помогает решить перезагрузка страницы.

Ранее в пресс-службе ГАБТ сообщили агентству, что с 2 по 5 декабря к приобретению будут доступны билеты на декабрьские показы балета Чайковского, с 8 по 10 декабря - на январские.