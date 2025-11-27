Мацуев назвал культуру и спорт незыблемыми мостами в международных отношениях

Пианист также отметил, что музыка способна примирять людей

Пианист Денис Мацуев © Сергей Карпухин/ ТАСС

МОСКВА, 27 ноября. /ТАСС/. Культура и спорт были и останутся незыблемыми мостами в международных отношениях. Таким мнением поделился во второй части интервью ТАСС народный артист РФ пианист Денис Мацуев.

Ранее президент Международного олимпийского комитета Кирсти Ковентри призвала правительства стран не смешивать спорт и политику.

"Если после слов Ковентри будут еще и какие-то действия, это будет, на мой взгляд, абсолютно правильным. Так как во все времена, даже во время холодной войны были два незыблемых мостика - это культура и спорт. Это абсолютная трагедия, когда спортсмены в расцвете сил лишены возможности показать свое мастерство на соревнованиях, к которым они шли всю жизнь. Поэтому я уверен, что эта несправедливость рано или поздно уйдет", - сказал Мацуев.

Назвав классическую музыку терапевтом, собеседник агентства добавил, что она способна примирять людей. "Я много лет подряд играл концерты со знаменитым Израильским филармоническим оркестром и легендарным Зубином Метой. В частности, в Тель-Авиве мы давали шесть концертов подряд в переполненном зале, где евреи и арабы сидели вместе и слушали музыку. Важно было, что в такие моменты все конфликты и недопонимания оставались за стенами концертного зала. ‹…› Я уверен, музыка победит и в итоге сделает этот мир прекрасным местом", - заключил пианист.

