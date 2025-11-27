Интервью

Денис Мацуев: после концерта Рахманинова, как в спорте, сбрасываешь 3 кг

Известный пианист — о спорте, музыке и о том, как она исцеляет

Во второй части интервью ТАСС народный артист РФ, пианист Денис Мацуев рассказал о своих ощущениях во время выступления с концертом на Красной площади. Также он поделился впечатлениями от участия в церемонии закрытия на Олимпийских играх в Сочи и выразил мнение, как культура может объединять врагов.

— Когда в последний раз вы выходили на поле в роли игрока? В каком амплуа действуете?

— Я нападающий, в последний раз на поле выходил два месяца назад во время своего юбилейного ХХ фестиваля "Звезды на Байкале" в Иркутске. Мы играли с музыкантами, артистами, ветеранами футбола. Это наша добрая фестивальная традиция.

— Когда играете в футбол, стараетесь ли беречь руки, чтобы мяч ненароком не попал вам по пальцу, или в пылу игры об этом забываешь?

— Нет, я никогда не сдерживаюсь — ни на футболе, ни на сцене.

— В культурной среде есть чемпионат Москвы среди театров и театральных студий. Есть ли аналогичные соревнования среди музыкальных коллективов?

— Конечно, есть. Традиционный турнир среди симфонических оркестров. Он проходит каждый год, наши знаменитые оркестры проводят свой чемпионат. В нем я не участвую, поскольку не играю в оркестре, но мы проводим фестиваль и Летнюю творческую школу "Новых имен" в Суздале каждое лето. Там мы и организуем свои матчи. В Москве же у нас есть команда, состоящая из музыкантов, актеров и бывших футболистов. Сейчас играю все реже и реже, так как график не позволяет. У меня в январе будет два дня в Москве, надеюсь, удастся все-таки выйти на поле.

— Много ли сейчас среди ваших знакомых музыкантов, кто любит погонять мяч?

— Футбол всегда пользуется у музыкантов очень большой популярностью. И кстати в Суздале я замечаю, что мои юные коллеги из Творческой школы обожают футбол. И помимо того, что они уникальные мастера и не по годам зрелые музыканты, они очень здорово играют в футбол. Более того, увлечение футболом в рамках династий передается по наследству.

— Довелось прочитать, что во время игр вы вынуждены были пропускать мяч, чтобы уберечь пальцы от травмы перед игрой в четыре руки с королем Таиланда. С кем из знаменитостей вы еще играли на рояле?

— Придется долго перечислять, с кем из них я играл. Король Таиланда — знаменитый правитель, которого до сих пор почитают в стране. А еще он сам сочинял музыку. Сначала мы с фондом "Новые имена" были у него в гостях и играли для него концерт. И уже потом я узнал, что он еще и композитор. Мне было очень интересно выучить его музыку, а когда представилась возможность, я предложил ему сыграть ее в четыре руки. Это было очень трогательно.

Во время игры на Красной площади ощущал, как будто нахожусь в концертном зале

— Можно ли по статусу сравнить традиционный Международный конкурс им. П.И. Чайковского с чемпионатом мира, но среди музыкантов?

— Конечно, я об этом всегда и говорил. В 2022 году мы организовали конкурс С.В. Рахманинова (Международный конкурс пианистов, композиторов и дирижеров имени С.В. Рахманинова). Идея этого конкурса, которую мы придумали много лет назад с внуком Сергея Васильевича, заключается в том, чтобы конкурсанты могли продемонстрировать свои таланты в одной из трех ипостасей Рахманинова — композитора, дирижера и пианиста. И было решено проводить его раз в два года. Конкурс имени П.И. Чайковского при этом проходит один раз в четыре года. Вот и получается, что Конкурс имени П.И. Чайковского — это Олимпиада, а Конкурс имени С.В. Рахманинова — это чемпионат мира по футболу.

Для музыкантов Конкурс имени П.И. Чайковского, проводимый с 1958 года, — это самый престижный музыкальный конкурс, хотя для пианистов есть еще престижные конкурсы Ф. Шопена, Вана Клиберна, который в свое время победил в первом Конкурсе имени П.И. Чайковского. Но при всем уважении к этим международным конкурсам должен сказать, что Конкурс имени П.И. Чайковского не только является самым знаменитым, но и дает лауреатам возможность сделать блестящую мировую карьеру благодаря дебютам в самых знаменитых залах мира.

— В 2014 году вы выступали на закрытии зимних Олимпийских игр в Сочи, а через четыре года — на Красной площади перед чемпионатом мира по футболу. Оценивая как профессионал и с точки зрения акустики, какое из этих мест больше соответствует тому, чтобы называть его концертной площадкой?

— Ни стадион, ни Красная площадь по большому счету не приспособлены для исполнения классической музыки, так как и там, и там вынужденно используются микрофоны. Настоящая классическая музыка должна звучать только в акустических залах, что подразумевает передачу всех эмоций, настоящих обертонов, звуков, а микрофоны — это не то. Но тем не менее расскажу вам историю, которая была на репетиции закрытия Олимпиады на стадионе "Фишт". Режиссером-постановщиком церемонии закрытия Олимпиады был Даниэле Финци Паска. Закрытие, как и открытие Олимпийских игр, было совершенно удивительным во всех отношениях. Церемония закрытия Игр была представлена через призму нашей культуры. Была репетиция, а если вы помните мое выступление, помимо меня и моего рояля, на стадионе одновременно находилось еще 62 небольших бутафорских рояля. Оркестр был расположен далеко от меня, в глубине стадиона. Поэтому у меня был монитор, чтобы я слышал, что играет оркестр из другой части стадиона, и наушники. Мне предлагали сыграть концерт Рахманинова под фонограмму на всякий случай, если, не дай бог, что со звуком случится. Но я отказался, потому что не умею играть под фонограмму, даже под свою (смеется).

На репетиции мне предложили отключить микрофон, чтобы дать возможность понять, что происходит. Соответственно, играл я вживую. При этом одновременно со мной звучала моя же фонограмма. И вдруг режиссер останавливает репетицию и говорит: "Денис, не играйте вообще, вы заглушаете свою фонограмму" (смеется).

То есть в момент погружения в музыку по-настоящему можно заставить рояль звучать на весь стадион!

Что касается Красной площади, я организовал этот концерт и горжусь этим. Меня поддержали все мои друзья: и Валерий Гергиев, и Пласидо Доминго, и Анна Нетребко, и Аида Гарифуллина. Это было знаковое событие перед началом чемпионата мира. Мы ощущали единение со всеми болельщиками мира и при этом выразили эти наши чувства через призму наших великих композиторов и исполнителей. По-моему, все получилось очень здорово.

Тогда работали две команды — команда Первого канала и команда Medici.tv, с которым мы раньше организовывали огромное количество трансляций моих фестивалей и концертов по всему миру. Они сделали в итоге фантастический звук. Вообще я не любитель микрофонов, но тогда на Красной площади, когда я играл на сцене, у меня было полное ощущение, что я нахожусь в каком-то гениальном концертном зале. И потом посмотрев трансляцию уже в записи, я понял, насколько удивительным был не только звук, но и картинка. Чтобы передать звук настоящего концерта для фортепиано с оркестром на открытом воздухе и в трансляции, нужно иметь очень тонкое ухо звукорежиссера, который понимает, на чем сделать акцент. Это дорогого стоит. И, я считаю, наша интернациональная команда прекрасно справилась со своей задачей.

Если помните, потом был матч-открытие с командой Саудовской Аравии, 5:0 в нашу пользу. Так что звезды сошлись во всем.

— Обращали ли вы тогда внимание во время своего выступления на закрытии Олимпиады на этот танец бутафорских роялей вокруг себя?

— Конечно, у нас было много сложнейших репетиций. Помимо своего номера, я видел, что происходило на стадионе до и после него. По задумке режиссера рояль поднимался из-под пола, в романтической дымке. Я должен был оказаться на нужной точке в нужное время, поэтому репетировали долго: все было выверено до секунды и отработано до автоматизма. Помимо меня, а также артистов за 62 бутафорскими роялями в номере еще участвовали главные герои повествования — мальчик и девочка, которые по сценарию путешествовали сквозь время, познавая нашу великую культуру. Для меня это было одно из самых запоминающихся моих исполнений Второго концерта для фортепиано с оркестром С.В. Рахманинова, которое посмотрело 3 млрд человек по всему миру.

— Можно ли назвать выступление на закрытии Олимпиады пиком карьеры? Насколько трудно после этого ставить себе творческие задачи?

— Я бы здесь не говорил про карьеру. Безусловно, это знаменательный момент в моей жизни, но это не значит, что это самый главный концерт в моей карьере. Я играл на всех знаменитых площадках сотню раз, начиная с Карнеги-холла и заканчивая Музикферайном и Ла Скала. Успех может найти тебя где угодно: и на самой знаменитой концертной площадке мира, и в самом камерном зале в Оренбургской области. У меня так совпадало, что мой традиционный сольный концерт в Карнеги-холле, который я играл каждый год на протяжении 20 лет, абсолютно органично сменялся концертами фестиваля "Оренбургские сезоны Дениса Мацуева". Мы тогда с губернатором Юрием Бергом придумали "рояльное движение". Это когда мы садились с утра в вертолет и за день облетали минимум три-четыре города, в каждом из которых я играл абсолютно бесплатно концерт на новом рояле, который местные предприниматели дарили местным же домам культуры. И исполнял я при этом ровно ту программу, с которой выступал в Карнеги-холле буквально за пару дней до этого. Так что для меня никакой разницы нет, я везде выкладывался независимо от того, Бузулук ли это, Беляевка или Карнеги-холл. Я объездил 28 таких районных центров в Оренбуржье.

Где бы я ни был, для меня самый важный момент любого дня — это выход на сцену. Если я знаю, что у меня вечером концерт, я самый счастливый человек на свете. Так что я не собираюсь останавливаться, до той поры, пока я способен это делать. Сцена — это счастье, это встреча с публикой, которая дарит мне силы. И все бытовые травмы, как вы уже поняли, лечатся сценой. Это самая большая магия.

— Сколько вам удалось поспать в течение того "рояльного движения"?

— Конечно, это определенная нагрузка, но у меня график особо не менялся на протяжении последних 20 лет. Это порядка 280 концертов за сезон: постоянные перелеты, концерты, репетиции нон-стоп. У меня не бывает отпуска, я не могу поехать на море и лежать пузом кверху на пляже — это не для меня. Самое лучшее, что может быть, — это гастроли. В семь часов утра надо быть готовым вылетать, репетиция, концерт. Потом опять перелет и концерт. И на следующий день я опять уже куда-то лечу: в Токио, Иркутск или в Рио-де-Жанейро.

Классическая музыка, как и спорт, не только лечит, но и примиряет

— В июне 2018 года, получив из рук президента орден Почета, вы сравнили футбольную команду с симфоническим оркестром. Если сравнить музыкантов с амплуа игроков, какую роль играет в оркестре пианист, а какую — арфа?

— В оркестре пианист не играет никакой роли. Он там есть, но, как правило, его практически не слышно, его можно услышать только в нескольких произведениях. В отличие от струнников, которые составляют основной состав, это виолончели, скрипки, альты, пианисты в оркестре не на первом плане. Рояль — это сольный инструмент, а струнникам легче попасть в оркестр, пианист же — это либо аккомпаниатор, либо соло. Поэтому такого сопоставления пианиста с каким-то игроком из футбольной команды придумать нельзя (смеется). А арфа дает колорит, например, есть знаменитое соло в музыке Чайковского.

Я когда-то сравнил четырех защитников с четырьмя валторнами, это как раз было перед матчем чемпионата мира с испанцами. Я тогда сказал, что мы будем играть в пять защитников, и, кстати, угадал. Черчесов мне об этом не говорил, заметьте. Мы выдержали натиск в том матче, мощно встали. И оказались в восьмерке. Не будем забывать вклад Черчесова и той сборной, которая окрылила всю нашу страну. Я помню, какое было разочарование после матча с хорватами. Если бы не [Федор] Смолов и Марио Фернандес, которые не забили свои послематчевые пенальти, мы были бы в полуфинале с англичанами, и там был бы наш пик физической готовности. У нас точно был шанс пройти в финал!

— Вы рассказывали, что к 2011 году сыграли Первый концерт для фортепиано с оркестром Чайковского более 300 раз. Можно ли назвать эту музыку своеобразной проверкой любого пианиста на этакую выносливость?

— Это проверка не на выносливость, а скорее на то, насколько у тебя получается играть эту музыку. На Олимпиаде в Токио Первый концерт Чайковского в нашем с Гергиевым исполнении стал гимном нашей олимпийской сборной. Когда слушаешь Второй концерт С.В. Рахманинова для фортепиано с оркестром, возникает мысль, что это и есть то, как звучит Россия. И когда слушаешь Первый концерт для фортепиано с оркестром П.И. Чайковского, всегда думаешь об этом. Первым концертом Чайковского мы открывали концерт на Красной площади перед нашим чемпионатом мира по футболу. Безусловно, физическая выносливость при его исполнении важна, но это не самое главное. Самое главное то, насколько тебе удалось раскрыть замысел Петра Ильича в уникальной, праздничной торжественной музыке с его особой меланхолией и удивительным лиризмом.

И физическая выносливость здесь не на первом месте. А вот если мы говорим о таких произведениях, как Второй концерт Прокофьева и Третий концерт Рахманинова, в котором, как кто-то подсчитал, 55 тыс. нот, то после их исполнения вполне можно скинуть до 3 кг. И именно поэтому, когда меня спрашивают, где я хочу быть через 20 лет, я отвечаю, что на сцене и играть Третий концерт Рахманинова. Это самый точный показатель того, в какой ты форме во всех отношениях — и в физической в том числе.

— Известно, какую необходимую роль в подготовке пианиста играют этюды. Каким было ваше самое нелюбимое упражнение в детстве?

— Мне повезло в том, что, помимо моих уникальных педагогов, главным педагогом для меня был мой папа, который был фантастическим пианистом, композитором и, самое главное, моим наставником. Он прекрасно знал, что мне нужно, а что — нет. Поэтому, к примеру, гаммы я никогда не играл, как обычно их играют. Если нужно было, я их мгновенно мог сыграть в любой тональности: и арпеджио, и хроматическую, и в терцию, и в сексту. Я сдавал такие экзамены, не готовясь к ним.

Мы сразу работали над музыкой, входили в образ. На мой взгляд, именно это самое-самое важное. Нужно обязательно добраться до сути произведения вместе с ребенком, научить его выстраивать ассоциативный ряд уже в раннем возрасте. А это зависит в первую очередь от наставника. И Леонид Викторович Мацуев до последнего момента был со мной. Его не стало в этом году, и для меня это самая страшная трагедия, которая была в моей жизни. Мы объездили с ним весь земной шар раз 10. Все концерты, все репетиции, все главные мои события были связаны с моим папой, который в 1991 году переехал со мной из Иркутска в Москву в однокомнатную квартиру на проспекте Маршала Жукова и устроился работать концертмейстером во Дворец пионеров. При том, что в Иркутске папа был самым главным человеком по музыкальной части в Иркутском театральном училище и Драматическом театре им. Н.П. Охлопкова. В Иркутске он состоялся и как композитор, и как пианист. В училище он преподавал 10 разных дисциплин: не только музыку, но и постановку спектаклей, грим, ритмику, сценическую речь, сценическое движение. Это все был мой папа. И ему нужно было оставить дело своей жизни ради Дениса Леонидовича. В однокомнатной квартире в Москве он готовил мне завтраки, обеды и ужины. Мы занимались музыкой, все программы делали вместе. И все-все трудности мы прошли вместе. Мне очень с ним повезло. И я счастливый человек, что родился в этой семье.

— На днях президент Международного олимпийского комитета Кирсти Ковентри призвала правительства стран не смешивать спорт и политику, а организаторов соревнований обеспечивать в них участие спортсменов. Нужно ли в культурных мероприятиях также обеспечивать участие всех артистов, включая тех, кто из России? И насколько уместно совмещение культуры и политики?

— Если после слов Ковентри будут еще и какие-то действия, это будет, на мой взгляд, абсолютно правильным. Так как во все времена, даже во время холодной войны, были два незыблемых мостика — это культура и спорт. Это абсолютная трагедия, когда спортсмены в расцвете сил лишены возможности показать свое мастерство на соревнованиях, к которым они шли всю жизнь. Поэтому я уверен, что эта несправедливость рано или поздно уйдет.

Что касается культуры, сегодня классическая музыка является самым главным терапевтом. Я много лет подряд играл концерты со знаменитым Израильским филармоническим оркестром и легендарным Зубином Метой. В частности, в Тель-Авиве мы давали шесть концертов подряд в переполненном зале, где евреи и арабы сидели вместе и слушали музыку. Важно было, что в такие моменты все конфликты и недопонимания оставались за стенами концертного зала. Я помню, что меня эта мысль тогда потрясла до глубины души. Классическая музыка не только лечит, но и примиряет. Она способна излечить души и помочь им найти то, что их объединяет. Я уверен, музыка победит и в итоге сделает этот мир прекрасным местом.

