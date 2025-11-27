"Бриллиантовую бабочку" за лучший фильм получила картина "Против течения"

Победитель получил статуэтку и якутский бриллиант, стоимость которого эквивалентна $1 млн

МОСКВА, 27 ноября. /ТАСС/. Картина "Против течения" китайского режиссера Сюй Чжена стала обладателем Открытой Евразийской кинопремии "Бриллиантовая бабочка" в номинации "Лучший фильм", победитель получил статуэтку и якутский бриллиант, стоимость которого эквивалентна $1 млн, передает корреспондент ТАСС.

"Я хотел бы сказать огромное спасибо всем тем, кто поддержал эту, в общем, довольно странную идею. Мы сумели донести ее до сегодняшнего дня. Спасибо за понимание того, что мы [стали] единственной в Европе державой, которая встала во весь рост против всего того, что нас хотят заставить делать и [против того], как нас хотят заставить жить. Именно под крылом этой бабочки в нашей стране и с нашей страны мы хотим начать это объединение того мира, той цивилизации, народов, религий, истории, культур, кто уважает свое прошлое, которые смотрят в будущее и которые ценят все то, что каждому из этих народов дал Бог", - сказал режиссер, инициатор премии Никита Михалков.

Награду за лучшую режиссуру вручила министр культуры РФ Ольга Любимова Горану Радовановичу ("Лесной царь", Сербия). "Конечно, с замиранием сердца и с волнением мы наблюдаем за тем, как первые бабочки "разлетаются" по всему свету. Всего полгода назад мы встретились здесь и презентовали эту невероятной красоты новую, очень важную и значимую для нас награду. И вот 17 стран, и 34 уникальные яркие работы потрясающих мастеров, потрясающих команд. Честь сегодня присутствовать вместе с вами здесь и поучаствовать в церемонии награждения", - сказала Любимова.

"Бриллиантовую бабочку" за лучшую мужскую роль получил Александр Адабашьян за работу в фильме "Двое в одной жизни, не считая собаки". "Я первый, кто приостановил вывоз бриллиантов из нашей страны", - пошутил Адабашьян, получая награду из рук актрисы Виктории Исаковой.

В номинации "Лучшая актриса" победила коллега Адабашьяна по площадке Светлана Крючкова. Награду артистке вручил актер Александр Петров.

"Иногда в жизни нас могут поражать крайне простые вещи, так, собственно говоря, и в кино. Когда один крупный план, один взгляд, одно слово, одна интонация в тебя попадает, и ты вдруг становишься после этого другим, абсолютно другим, уже совершенно не похожим на прежнего себя. Лучшая актриса - Светлана Крючкова", - сказал он со сцены.

Картина "Али Примэра" венесуэльского режиссера Даниэля Егреса Ричарда получила Открытую Евразийскую кинопремию "Бриллиантовая бабочка" как лучший фильм страны, не входящей в евразийское пространство. Победителя объявила официальный представитель МИД России Мария Захарова.

"Над нашей страной нависла серьезная военная угроза. И мы посвящаем эту победу нашим мужчинам и женщинам, которые работают в нашей стране каждый день", - сказал режиссер, получивший награду.

Награда "Лучший актер второго плана" досталась Анвару Картаеву, сыгравшему в фильме режиссера Аюба Шахобиддинова "В погоне за весной" из Узбекистана, аналогичную награду среди женщин получила Соня Хусейн ("Термит", производство Пакистан - Канада"). Лучшим художником был признан Мейлис Худайберенов за работу над фильмом "Композитор" (Туркменистан).

Для вручения награды лучшему композитору на сцену вышел народный артист СССР Юрий Башмет.

"Язык музыки понимает весь мир. И, конечно, кинематограф тоже не может обойтись без музыки - зачастую именно музыка создает атмосферу и настроение, а иногда и выходит на первую роль. Россия очень богата музыкальными шедеврами. <…> И, конечно, вклад российских композиторов в мировой кинематограф очень большой. Я бы сказал огромный. <…> И я очень рад вручить премию моему тезке, Юрию Потеенко, Беларусь", - сказал Башмет.

Лучшим оператором был признан Талант Акынбеков ("Черный, красный, желтый", Кыргызстан). Приз за вклад в мировой кинематограф получил Маджид Маджиди (Иран). Приз за лучший сценарий получил Кэрол Шор (ЮАР) за фильм "Старый праведный блюз".

С инициативой учреждения премии в 2022 году выступил Михалков. Он называл награду необходимой для развития евразийского пространства. Презентация Евразийской академии кинематографических искусств и Открытой Евразийской кинопремии "Бриллиантовая бабочка" состоялась 22 апреля на сцене Мастерской "12" Михалкова.

Награда премии - инкрустированная бриллиантами бабочка, созданная известным художником Юрием Купером, - присуждена победителям в 12 номинациях.

Работы представили Россия, Китай, Турция, Киргизия, Таджикистан, Туркменистан, Сербия, Узбекистан, Венесуэла, Куба, Сенегал, ЮАР, Пакистан, Республика Беларусь, Индонезия, Вьетнам, Иран и другие страны. Как уточняли организаторы премии, каждая из этих стран направила картины, отражающие особенности и богатство национального кинематографа.

Оценивал картины экспертный совет, в который вошли ведущие российские кинематографисты и киноведы, обладающие высокой профессиональной экспертизой. Среди них Александр Адабашьян, Александр Акопов, Сергей Безруков, Петр Горшенин, Алексей Гуськов, Александр Звягинцев, Андрей Кравчук, Сергей Лаврентьев, Мария Лемешева, Алексей Пиманов, Алексей Рыбников, Сергей Урсуляк, Сергей Февралев, Алишер Хамидходжаев, Владимир Хотиненко.