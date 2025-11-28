Путин в беседе с ученой с кубанского хутора процитировал Некрасова

Речь идет о строках из поэмы, воспевающих русских крестьянок

МОСКВА, 28 ноября. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин в разговоре с молодой ученой с кубанского хутора вспомнил строки из поэмы Николая Некрасова, воспевающие русских крестьянок.

"Есть женщины в наших селеньях. Здорово", - с улыбкой заметил президент на встрече в Кремле с молодыми учеными, выслушав рассказ заведующий кафедрой биотехнологии, биохимии и биофизики Анны Гнеуш.

Девушка рассказала, что родилась на хуторе в Выселковском районе Краснодарского края и сначала выбрала профессию, связанную с агропромышленным комплексом. Однако позже, попав в академическую среду во время учебы в университете, решила связать свою жизнь с наукой. Она является кандидатом сельскохозяйственных наук и членом координационного совета по делам молодежи в научной и образовательной сферах Совета при президенте РФ по науке и образованию.