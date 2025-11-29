Сенатор Алтабаева: создания в РФ премии по литературе требует многополярность

Существующие на Западе премии становятся политизированными и используются в интересах конкретных стран, считает зампредседателя комитета Совета Федерации по науке, образованию и культуре

СЕВАСТОПОЛЬ, 29 ноября. /ТАСС/. Культурная многополярность, которая не вписывается в рамки, установленные Западом, сложилась в мире, и создание в России новой международной литературной премии становится требованием времени, уверена заместитель председателя комитета Совета Федерации по науке, образованию и культуре Екатерина Алтабаева.

"Не могу не согласиться с Владимиром Мединским, что нам нужно здесь, в Российской Федерации, в центре русского мира и в одном из центров многополярного мира учредить свою премию, которая будет присуждаться за особые достижения. Может быть даже не только в области литературы, а в области культуры и науки [по аналогии с Нобелевскими премиями]. Эту потребность диктует многополярность, которая, очевидно, уже сама выросла из реалий сегодняшнего дня. То есть мы не столько создаем [культурную многополярность], сколько идем за потребностями времени", - сказала Алтабаева.

Сенатор пояснила, что по всему миру есть запрос на объективную оценку мастерства, в то время как давно существующие на Западе премии, которые когда-то считались престижными, становятся политизированными и используются в интересах конкретных стран.

Она отметила, что на фоне этого в России ежегодно присуждаются различные премии гражданам страны, которые действительно демонстрируют выдающиеся таланты по разным направлениям творчества, культуры, спорта и др. А в последние годы появились и несколько международных конкурсов и премий, которые отражают культурную многополярность - например, "Интервидение".

"Нужно объективное [оценивание], соответствующее ценностям, которые важны и являются традиционными и для России, и для всего русского мира, и для всей общечеловеческой цивилизации: добро, любовь друг к другу, внимание, забота, семейные ценности, реальное, а не показное признание прав человека и так далее, и так далее… Организация такого конкурса, конечно, требует определенных организационных усилий. Нужно посмотреть, кто из-за рубежа хотел бы принять участие, но я уверена, что это будут люди не только из стран СНГ, дружественных государств Глобального Юга, Африки, Латинской Америки, но и здравомыслящие люди культуры западного мира", - добавила собеседница агентства.

Ранее российский писатель Захар Прилепин, комментируя СМИ присуждение Нобелевской премии по литературе в 2025 году венгерскому писателю Ласло Краснахоркаи, заявил, что РФ должна создать свой аналог премии, объединившись с Китаем, Индией, Латинской Америкой и Африкой. Его идею поддержал помощник президента России, глава Союза писателей России Владимир Мединский, отметив, что существующая премия в последние годы "значительно теряет свои позиции" и соревнуется с Нобелевской премией мира в маргинальности.