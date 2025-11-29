Лунгин готов позвать Юру Борисова в любой фильм

Кинорежиссер высоко оценил талант артиста и назвал его "актером перевоплощения"

Редакция сайта ТАСС

Павел Лунгин © Вячеслав Прокофьев/ ТАСС

МОСКВА, 29 ноября. /ТАСС/. Кинорежиссер, народный артист России Павел Лунгин готов позвать актера Юру Борисова в любой свой фильм. Об этом он рассказал в интервью ТАСС, отметив, что тот "поцелован Богом" и обладает даром перевоплощения.

Читайте также

Юра Борисов спасает царя, Ленин плачет на груди Крупской: о "Хрониках русской революции"

"В любой [фильм]. Я считаю, что это просто совершенно божьей милостью поцелованный актер. Потому что актер - это ведь мистическая функция, тут есть очень много таинственных вещей. Это действительно звезда - мы ловим отраженный от лица свет и то, что идет от этого света и производит для нас впечатление. И откуда излучается эта энергия и любовь, которая есть во всех великих актерах, до конца непонятно", - ответил собеседник агентства на вопрос, хотел бы он позвать актера в свой фильм.

Лунгин отметил, что в таланте Борисова есть широкий актерский диапазон. "Мы никогда не знаем, каким он будет в новом фильме. Он все время какой-то другой. И, конечно, Юра Борисов из актеров перевоплощения. Он все время наполняется материалом роли, он все время рад, он все время живет, и каждый раз он прав", - рассказал режиссер.

Говоря о номинации актера на премию "Оскар", Лунгин сказал, что в его таланте "есть что-то общечеловеческое", позволяющее иметь мировую популярность. Он добавил, что в этом плане Борисова можно сравнить с поэтом и актером Петром Мамоновым.