Лещенко назвал Басту интересным поэтом современности

Певец добавил, что имел опыт сотрудничества с рэперами, среди которых Loc-Dog, а также с дуэтом диджеев Filatov & Karas

Редакция сайта ТАСС

МОСКВА, 1 декабря. /ТАСС/. Народный артист РСФСР Лев Лещенко считает, что в отечественной рэп-культуре появляется много интересных поэтов, среди которых - Василий Вакуленко, также известный как Баста. Таким мнением он поделился в интервью с ТАСС.

"Если мы говорим о рэп-культуре, появляется достаточно много интересных поэтов. Например, тот же Василий Вакуленко", - сказал собеседник агентства.

Лещенко добавил, что имел опыт сотрудничества с рэперами, среди которых Loc-Dog (Александр Жвакин), а также с дуэтом диджеев Filatov & Karas (Дмитрий Филатов и Алексей Осокин). "У меня есть замечательные композиции с ними. И я думаю, что в этом вопросе нужно уметь отделять хорошее от плохого. Для этого и нужна культура, которая позволяла бы человеку разобраться [в этом]", - заключил он.

Полный текст интервью будет опбуликован 1 декабря в 9:30 мск.