Бабкина узнала о получении ордена "За заслуги перед Отечеством" на концерте

Народная артистка РСФСР рассказала, что в этот момент находилась за кулисами театра Российской Армии, где общалась с участниками спецоперации

Редакция сайта ТАСС

МОСКВА, 3 декабря. /ТАСС/. Народная артистка РСФСР руководитель театра "Русская песня" Надежда Бабкина узнала о присвоении ей ордена "За заслуги перед Отечеством" I степени во время торжественного вечера "Лучшим воинам мира!" на сцене Центрального академического театра Российской Армии. Об этом артистка рассказала ТАСС.

2 декабря президент РФ Владимир Путин наградил Бабкину орденом "За заслуги перед Отечеством" I степени "за большой вклад в развитие отечественной культуры и искусства, многолетнюю плодотворную деятельность".

"В тот момент, когда стало известно о награждении, я находилась за кулисами театра Российской Армии, общалась с ребятами - участниками СВО. Мы пили чай, пели, фотографировались, мамам видео-приветы записывали… Выступила, собралась за кулисы и слышу от ведущих: "Поздравляем! Буквально несколько минут назад пришло известие, что Президентом Российской Федерации подписан указ о присвоении Вам ордена "За заслуги перед Отечеством" I степени. Теперь вы полный кавалер [ордена]", - рассказала артистка.

По ее словам, аудитория концерта отреагировала на новость аплодисментами. "Зал в этот момент как взорвется. Мне вручили цветы, я всех поблагодарила. До сих пор осознать не могу! Смотрю - Женя Гор (друг артистки, музыкант Евгений Гор - прим. ТАСС) прослезился, я на него посмотрела и сказала: "Жизнь движется вперед, и надо дальше делать дело", - поделилась Бабкина.

В завершение выступления Бабкина обратилась к зрителям и участникам концерта. "Пожелала нам всем побед на всех фронтах - и внутри страны, и в боевом сражении. Попросила ребят - участников СВО помнить, что мы их ждем домой с победой, живыми. Пусть уставшими! Отогреем, приголубим - и все будет хорошо", - заключила артистка.