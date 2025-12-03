Юрий Быков рассказал о желании вернуться к актерской работе

Говоря о своем профессиональном пути, режиссер поделился, что находится в периоде, когда может позволить себе больше авторского высказывания

МОСКВА, 3 декабря. /ТАСС/. Режиссер Юрий Быков рассказал о своем желании вернуться в актерскую профессию. Его новый проект будет связан не только с режиссурой, но и с личным творческим опытом, который он хотел бы перенести на экран, отметил Быков в интервью ТАСС.

"Хорошо бы и мне самому вернуться в актерскую профессию - моя следующая авторская картина частично об этом. Она во многом будет посвящена, скажем так, и моим актерским амбициям", - подчеркнул режиссер.

Говоря о своем профессиональном пути, Юрий Быков рассказал, что находится в периоде, когда может позволить себе больше авторского высказывания. По его словам, режиссура и работа по предложенным продюсерским концепциям остаются важными, однако новые проекты дают возможность вернуться к более личным темам и задачам.

Быков подчеркнул, что сосредоточился на создании фильма "Вершина". Это история о группе любителей альпинизма, которые отправляются в горы вне сезона. По словам режиссера, в центре картины находится не сама стихия, а человеческая природа, проявляющаяся в экстремальных условиях. Он отметил, что сценарий проекта создан совместно с Саввой Минаевым, а работа ведется в сотрудничестве с сильной продюсерской командой и сформированным актерским составом.

В интервью Быков также подчеркнул, что его приоритетом остается отечественный кинематограф. "Мой приоритет - русскоязычная аудитория. Все, что происходит здесь, для меня важнее любого зарубежного проекта", - сказал он. Режиссер добавил, что участие в актерской профессии поможет ему по-другому взглянуть на собственные проекты и расширить творческое пространство, в котором он работает.

Полный текст интервью будет опубликован в 10:00 мск.