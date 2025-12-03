Режиссер Быков: зритель первоочередно ценит в кино честность

Искренность авторского высказывания и отсутствие фальши в фильмах способно вернуть аудиторию в кинотеатры, считает кинодел

МОСКВА, 3 декабря. /ТАСС/. Критериями, способными вернуть аудиторию в кинозалы, являются честность произведения и искренность авторского высказывания. Современные зрители особенно чувствительны к фальши и реагируют прежде всего на эмоциональную правду истории, рассказал режиссер Юрий Быков в интервью ТАСС.

"Честность способна вернуть зрителя в кинотеатр. Не форма, не спецэффекты, не звезды. Зритель сегодня очень чувствителен к фальши, я видел, как люди плачут не на блокбастерах, а на простых историях, снятых без бюджета, поскольку кино - это не бизнес, а общение. Зритель хочет эмоций, хочет правды - неважно, в каком жанре", - сказал он.

Быков также обратил внимание на особую роль кинозала. По его словам, совместный просмотр формирует уникальный эмоциональный опыт, который невозможно заменить индивидуальным потреблением контента. "Кинотеатр - это место, где мы вместе проживаем что-то важное. Когда ты сидишь в темноте рядом с незнакомыми людьми и вдруг начинаешь чувствовать - это и есть сила кино", - отметил он.

Режиссер добавил, что искренность автора и его способность говорить о важных вещах напрямую, без упрощений и искусственных приемов, остаются определяющими факторами успеха картины в общении со зрителем.