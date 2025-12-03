Министр культуры Франции выступила за создание европейского суверенного ИИ

Рашида Дати считает, что он должен основываться на прозрачности

Редакция сайта ТАСС

ПАРИЖ, 3 декабря. /ТАСС/. Министр культуры Франции Рашида Дати считает необходимым создание европейского суверенного искусственного интеллекта (ИИ). Об этом она заявила в интервью журналу Le Point.

"Мы должны построить этичный и суверенный искусственный интеллект", - сказала Дати. По ее мнению, он должен основываться на прозрачности и создаваться в процессе диалога между правообладателями и компаниями, занимающимися развитием ИИ.

"Такой диалог гарантирует, что используемые для обучения ИИ материалы будут идентифицированы, а их авторы получат вознаграждение", - отметила министр.

Ранее европейское издание Politico сообщило, что чиновники Евросоюза рассматривают возможность упростить Общий регламент по защите данных сообщества (GDPR) для ускорения развития искусственного интеллекта. По его данным, предусматриваются послабления для компаний, работающих в сфере ИИ. Эти послабления позволяют им законно обрабатывать специальные категории данных, такие как религиозные и политические убеждения человека, его этническая принадлежность или данные о состоянии здоровья. Эти изменения позволят компаниям более эффективно обучать ИИ.