В Петербурге прошел показ фильмов-участников кинопремии "Бриллиантовая бабочка"

Картины демонстрировались на языке оригинала с русскими субтитрами

Редакция сайта ТАСС

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 7 декабря. /ТАСС/. Бесплатный показ фильмов-участников Открытой Евразийской кинопремии "Бриллиантовая бабочка" состоялся в кинотеатре "Аврора" в Петербурге, передает корреспондент ТАСС.

"Любая встреча с российской публикой очень эмоциональная и теплая. <…> Ценность этой премии в том, что здесь подобраны фильмы, которые говорят о красоте через любовь, о ценностях и о различиях, которые тем не менее остаются красотой", - сказал журналистам после показа режиссер фильма "Лесной царь" Горан Радованович, получивший "Бриллиантовую бабочку" в номинации "Лучший режиссер".

Радованович отметил, что его фильм, участвовавший в кинопремии, в первую очередь о надежде, и что без нее нет жизни. "Моя задача как художника была не только современному поколению показать один из ключевых моментов в истории сербского народа - бомбардировки Сербии, но это картина еще для будущих поколений, потому что это вопросы самоопределения, самоидентификации народа", - добавил он.

Режиссер фильма "Двое в одной жизни, не считая собаки", победившего в номинациях "Лучший актер" и "Лучшая актриса", Андрей Зайцев добавил, что премия "Бриллиантовая бабочка" - возможность каждому народу рассказать про свою индивидуальность, культуру и идентичность. Все работы, которые были представлены, способны смягчать сердца зрителей, что должно быть основой искусства.

"Мы рассказываем про двух людей - про финал их жизни - про стариков. Мы видим результат работы их любви ежедневный. Люди выходят из зала и говорят, что хотели бы так встретить свою старость. <…> Старики, которые видят кино, благодарны, что про них сняли кино, потому что они просто вычеркнуты, либо в комедийном используются ключе, а серьезно про их жизнь никто не рассказывает. А дети говорят, что они наконец-то поняли, как чувствуют себя родители без нас, потому что у нас история про то, что старики остались одни, потому что дети живут в другом городе, стране. Эта история коснулась многих тысяч людей, которые видят своих внуков и детей по видеозвонку", - рассказал Зайцев о своем фильме.

В программу открытого показа в Петербурге вошли фильмы "Потанцуйте с мамой!" (реж. Дастан Мадалбеков), "Отцовское сердце" (реж. Озер Фейзиоглу), "Али Примэра" (реж. Даниэль Егрес Ричард), "Лесной царь" (реж. Горан Радованович) и "Двое в одной жизни, не считая собаки" (реж. Андрей Зайцев). Все фильмы демонстрировались на языке оригинала с русскими субтитрами. Помимо показов зрители смогли посетить творческие встречи с режиссерами двух кинокартин - Гораном Радовановичем и Андреем Зайцевым.

О премии

Лауреаты Открытой Евразийской кинопремии "Бриллиантовая бабочка" были награждены 27 ноября в театре "Мастерская "12". Награда премии - инкрустированная бриллиантами бабочка, созданная известным художником Юрием Купером, - присуждена победителям в 12 номинациях.

С инициативой учреждения премии выступил председатель Союза кинематографистов РФ, народный артист РСФСР режиссер Никита Михалков. Он называл награду необходимой для развития евразийского пространства.

Открытые кинопоказы фильмов-участников премии прошли в 12 городах России - Москве, Санкт-Петербурге, Новосибирске, Луганске, Нижнем Новгороде, Петрозаводске, Казани, Красноярске, Самаре, Краснодаре, Владивостоке и Екатеринбурге, а также в Индии (Нью-Дели). Следующий открытый показ пройдет в Белоруссии (Минск, 9-11 декабря).