В Белоруссии начались показы фильмов - участников "Бриллиантовой бабочки"

В программу вошли фильмы "Черный замок", "Махтумкули", "Двое в одной жизни, не считая собаки", "Потанцуйте с мамой!" и "Лесной царь"

МИНСК, 9 декабря. /ТАСС/. Серия бесплатных кинопоказов фильмов - участников Открытой Евразийской кинопремии "Бриллиантовая бабочка" стартовала в белорусской столице. Мероприятие организовано в кинотеатре "Москва", передает корреспондент ТАСС с места события.

Церемонию открытия в центре Минска посетили десятки жителей города и его гостей. Кинопоказы будут проходить до 11 декабря включительно. В программу вошли фильмы "Черный замок" (реж. Кирилл Кузин), "Махтумкули" (реж. Музаффархан Эркинов), "Двое в одной жизни, не считая собаки"(реж. Андрей Зайцев), "Потанцуйте с мамой!" (реж. Дастан Мадалбеков) и "Лесной царь" (реж. Горан Радованович).

Российский режиссер Андрей Зайцев в беседе с журналистами отметил, что премия "Бриллиантовая бабочка" создана в противовес глобалистской повестке, которая идет с Запада. "Глобализм - это когда все одинаковые, все похожи друг на друга. А ["Бриллиантовая бабочка"] - это как раз попытка каждой из стран, которые не хотят быть похожими на других, хотят остаться со своей уникальной идентичностью - культурной, национальной, религиозной. Мы хотим быть такими, какие мы есть. Мы не хотим под кого-то подстраиваться", - сказал он.

В свою очередь режиссер Музаффархан Эркинов из Узбекистана подчеркнул значимость международного сотрудничества. "В наше время нужно развивать и духовность, и культуру. Исторические фильмы нужны, чтобы воспитывать молодежь, чтобы она знала свои корни. "Бриллиантовая бабочка" помогает развивать духовность и мораль", - указал он.

Все фильмы демонстрируются на языке оригинала с русскими субтитрами. Показы организованы Российским фондом культуры при поддержке "Роскино" и Министерства культуры РФ.

В этот же день в Минске состоялся круглый стол на тему "Киномосты дружбы: международное сотрудничество в киноиндустрии". Его участники обсудили, каким образом киноиндустрия выстраивает диалог между братскими народами и как фестивальные площадки могут стать катализатором реальных совместных кинопроизводств. Они также обменялись опытом и наметили перспективы дальнейшего сотрудничества.

О премии

Лауреаты Открытой Евразийской кинопремии "Бриллиантовая бабочка" были награждены 27 ноября в театре "Мастерская "12". Награда премии - инкрустированная бриллиантами бабочка, созданная известным художником Юрием Купером, - присуждена победителям в 12 номинациях.

С инициативой учреждения премии выступил председатель Союза кинематографистов РФ, народный артист РСФСР режиссер Никита Михалков. Он называл награду необходимой для развития евразийского пространства.

Открытые кинопоказы фильмов - участников премии ранее прошли в 12 городах России - Москве, Санкт-Петербурге, Новосибирске, Луганске, Нижнем Новгороде, Петрозаводске, Казани, Красноярске, Самаре, Краснодаре, Владивостоке и Екатеринбурге, а также в Индии (Нью-Дели).