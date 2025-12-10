Замгендиректора "Мелодии": сказки на виниле востребованы у семейной аудитории

Карина Абрамян подчеркнула, что в ближайшие годы лейбл "Мелодия" продолжит выпускать классические детские аудиоспектакли

МОСКВА, 10 декабря. /ТАСС/. Сказочные аудиоспектакли на виниловых пластинках остаются одними из самых востребованных релизов у семейной аудитории. Об этом в интервью ТАСС рассказала генеральный директор Союза композиторов России и первый заместитель гендиректора фирмы "Мелодия" Карина Абрамян.

"Если ты в детстве слушал "Старика Хоттабыча", то сейчас, возможно, уже сам бабушка или дедушка, и у тебя есть возможность поставить эту пластинку снова - теперь рядом с тобой уже второе или третье поколение. Это, знаете, такая культурная и эмоциональная скрепа, очень красивая", - сказала она.

Абрамян подчеркнула, что в ближайшие годы лейбл "Мелодия" продолжит выпускать классические детские аудиоспектакли. Среди готовящихся релизов - "Али-Баба и сорок разбойников", "Старик Хоттабыч" и "Путешествие капитана Врунгеля", записанные с участием известных артистов и композиторов.

Она добавила, что подобные издания востребованы у широкой возрастной аудитории - от давних поклонников лейбла до молодых семей, которые открывают винил заново.

Полный текст интервью будет опубликован в 11:00 мск.