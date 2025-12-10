"Мелодия" выпустит пластинки с песнями Герман, Пахмутовой и Песняров в 2026 году

МОСКВА, 10 декабря. /ТАСС/. Фирма звукозаписи и музыкальный лейбл "Мелодия" планирует в 2026 году выпустить виниловые пластинки с песнями Анны Герман, Александры Пахмутовой и ансамбля "Песняры". Об этом в интервью ТАСС рассказала генеральный директор Союза композиторов России и первый замгендиректора фирмы "Мелодия" Карина Абрамян.

"Анне Герман в феврале исполнится 90 лет, и я надеюсь, что мы успеем подготовить к этой дате сборник ее песен. Уже готов сборник произведений Александры Пахмутовой, будут и "Песняры", и, разумеется, детские релизы", - отметила она.

По ее словам, предприятие планирует выпускать не менее 120 тыс. пластинок в год, при этом будет в среднем два-три релиза ежемесячно. Она добавила, что технологически производство ориентировано на высокое качество звучания, в том числе за счет использования итальянского винилового сырья.

Она также добавила, что подготовка релизов требует значительного времени из-за необходимости получения всех авторских и смежных прав, что особенно затруднено в случаях, когда правообладателями являются наследники, проживающие в разных странах.

Кроме эстрадных исполнителей, "Мелодия" готовит к выпуску классические записи, в том числе произведения в исполнении Владимира Спивакова и Григория Соколова, а также редкие архивные программы, ранее выходившие ограниченными тиражами.