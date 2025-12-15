Третьяковка представит выставки о Борисове-Мусатове, русском стиле и языке цветов

Также готовятся выставочные проекты и образовательные программы, посвященные 170-летию со дня основания Третьяковской галереи

МОСКВА, 15 декабря. /ТАСС/. Тремя главными выставками Государственной Третьяковской галереи в 2026 году можно назвать монографический проект художника Виктора Борисова-Мусатова "Ускользающая красота", проект "На языке цветов" об образах растений в живописи XIX-XX века и "Поиск русского стиля" о культурном коде страны. Об этом в интервью ТАСС сообщила генеральный директор галереи Елена Проничева.

"Говоря о самых ожидаемых проектах можно назвать три выставки: монографический проект художника Виктора Борисова-Мусатова "Ускользающая красота", прекрасный летний проект "На языке цветов", рассказывающий о том, как и о чем говорили художники конца XIX - начала ХХ века, используя образы цветов и растений, какие метаморфозы он претерпевал в течение десятилетий. Отдельно стоит упомянуть выставочный проект "Поиск русского стиля", которым мы будем закрывать наш юбилейный год", - рассказала Проничева.

Она отметила, что последняя выставка будет не "о кокошниках и сарафанах", а о русской культуре в целом, авторах и их произведениях, которые сформировали и продолжают формировать национальный культурный код. Проничева добавила, что также готовятся выставочные проекты и образовательные программы, посвященные 170-летию со дня основания Третьяковской галереи Павлом Третьяковым, - о них станет известно в начале 2026 года.

Директор поделилась, что неудовлетворительное состояние здания на Крымском Валу и сильных износ инженерных систем не позволят проводить в нем выставочные проекты в 2026 году, однако постоянная экспозиция продолжит принимать посетителей. "Мы уже начали разработку проекта капитального ремонта здания, и на основании результатов технического аудита мы, совместно с Минкультом РФ, будем принимать решение о его дальнейшей судьбе", - заключила она.

Как ранее сообщила министр культуры РФ Ольга Любимова, всего в 2026 году галерея представит свыше 30 выставок в Москве и других регионах страны, включая проект к 250-летию Государственного академического Большого театра.