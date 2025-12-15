Третьяковка планирует передать более 1 200 произведений другим музеям в 2026 году

Передача картины - это не просто упаковка и перевозка, а "огромный труд" реставраторов и хранителей, отметила генеральный директор галереи Елена Проничева

МОСКВА, 15 декабря. /ТАСС/. Государственная Третьяковская галерея в 2025 году отдала другим музеям около 1 050 произведений из своей коллекции. Об этом в интервью ТАСС сообщила генеральный директор галереи Елена Проничева, отметив, что в следующем году цифра может вырасти до 1 200 работ.

"Наша деятельность не ограничивается только выставками в филиалах - Третьяковская галерея участвует в огромном количестве региональных выставочных проектов, регулярно и в большом объеме выдает работы из своей коллекции в другие музеи, в 2025 году - это около 1 050 произведений из коллекции, в 2026 году это может быть уже более 1 200 наших произведений", - сказала она.

Проничева отметила, что передача картины - это не просто упаковка и перевозка, а "огромный труд" реставраторов и хранителей, готовящих произведение к транспортировке и обеспечивающих его сохранность.