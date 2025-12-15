Статья

Лучший фильм по Кингу и рок-издевка. Работы трагически погибшего режиссера Роба Райнера

15 декабря стало известно о гибели американского актера и режиссера Роба Райнера. По данным СМИ, тела постановщика и его жены Мишель Сингер-Райнер были найдены в их особняке в Лос-Анджелесе днем ранее с ножевыми ранениями. Рассказываем о его лучших работах и вкладе в мировой кинематограф

Робу Райнеру в кино дорога была проторена — он родился в семье артистов. Его отец был известным комиком, а мать — актрисой и певицей, поэтому неудивительно, что их сын поступил в престижную Школу театра, кино и телевидения в Лос-Анджелесе. Еще в студенческие годы Райнер начал появляться в эпизодических ролях в различных телесериалах, а в конце 60-х стал писать сценарии к комедийным программам. Известность ему принесло участие в ситкоме "Все в семье". Программа была самым популярным телешоу в США с 1971 по 1976 год и в общей сложности выиграла 22 престижные сериальные премии "Эмми" и восемь "Золотых глобусов".

"Это — Spinal Tap!" (1984)

До начала 80-х Райнер работал над телевизионными проектами — играл в них, писал сценарии и пробовал себя в роли режиссера. Его дебют в полнометражном кино состоялся в 1984 году с псевдодокументальной картиной о стремительно теряющей популярность хеви-метал-группе Spinal Tap. Сразу после выхода фильм не имел большого успеха, так как многие зрители попросту не поняли, что это не документальное кино, а ироничная фальсификация.

Но со временем картина обрела культовый статус, а многие знаменитые музыканты отмечали, что показанное в фильме слишком похоже на то, что происходит в действительности. "Мы посмотрели Spinal Tap, и я подумал: "Больше никогда не смогу воспринимать себя всерьез", — говорил барабанщик группы Talking Heads Крис Франц. Кроме того, этой картиной Райнер популяризировал жанр мокьюментари ("псевдодокументальное кино", mockumentary, где mock — "издеваться" или "высмеивать"), назвав "Это — Spinal Tap" так в одном из интервью.

"Останься со мной" (1986)

Спустя два года Райнеру доверили сценарий по повести Стивена Кинга "Тело", и это был очередной успех для режиссера. У картины были сложности с финансированием, но выделенный бюджет в $8 млн окупился с лихвой — фильм собрал $52 млн в прокате.

У фильма был качественный сценарий, который номинировался на "Оскар" за лучшую адаптацию. Всех главных героев в фильме играли дети, которых критики отмечали за органичную актерскую игру, — именно постановщик отбирал их на роли. Фильм начал карьеры старшего брата Хоакина Феникса — Ривера, Джона Кьюсака, Уила Уитона и других актеров Голливуда.

С годами "Останься со мной" стал классической историей взросления в кино. Сам Стивен Кинг, который часто критикует экранизации своих книг, назвал фильм одной из лучших адаптаций его произведений — после показа писатель был настолько тронут, что долго не мог прийти в себя.

"Когда Гарри встретил Салли" (1989)

После успеха "Останься со мной" Райнер стал сооснователем кинокомпании, которую назвал Castle Rock Entertainment — в честь вымышленного города Касл-Рок из романа Кинга "Мертвая зона". "Когда Гарри встретил Салли" стал первой картиной студии, получив пять номинаций на "Золотой глобус".

В 1984 году Райнер и его продюсер встретились с журналисткой и сценаристкой Норой Эфрон в Нью-Йорке для обсуждения будущей картины. Девушке не нравились их идеи, но разговор шел в правильном направлении. Райнер, который уже 10 лет был разведен и переживал череду неудачных романов, раскрылся и начал жаловаться, как сложно быть холостяком. Роб вместе с продюсером начали рассказывать истории о своих свиданиях, и Эфрон одновременно очаровалась и ужаснулась "мужским взглядом" на отношения. Она достала блокнот и начала записывать их слова, осознав, что это и будет основой для фильма. Поэтому получилось так, что Нора подарила свой характер Салли, а Райнер — Гарри — депрессивный, циничный, но с хорошим чувством юмора.

Фильм отметили не только на "Глобусе", но и на "Оскаре" — правда, только номинацией за лучший сценарий. А вот британская киноакадемия оценила работу Эфрон выше, сделав лауреатом. По версии Американского института киноискусства, "Когда Гарри встретил Салли" — один из самых смешных фильмов США XX века.

"Мизери" (1990)

После романтической комедии Райнер вернулся к корням — экранизации книги Стивена Кинга. Выбор пал на роман "Мизери". История повествует о популярном писателе, который попадает в аварию и оказывается изолированным в доме с безумной фанаткой, которая под угрозой смерти заставляет его поменять концовку последнего романа в ее любимой франшизе.

Очень яркая и перспективная роль сумасшедшей поклонницы досталась Кэти Бейтс, а автора должен был сыграть Джек Николсон. Но работа в экранизации другого романа Кинга, "Сияние", настолько его вымотала, что актер отказался. После Николсона от роли также отказалось множество известных актеров — среди них были, например, Дастин Хоффман, Аль Пачино, Роберт Де Ниро. Они посчитали, что образ писателя на фоне фанатки выглядит слишком блекло.

В итоге фильм действительно оказался триумфом для Кэти Бейтс. Она собрала главные награды в индустрии за лучшую женскую роль — "Оскар" и "Золотой глобус". А Стивен Кинг, изначально отказавшийся продавать права на книгу кинокомпании, признался, что экранизация лучше его книги.

"Несколько хороших парней" (1992)

Следующий успех Райнера ждал уже совсем скоро, причем в новом жанре — судебной драме. Картина была снята по пьесе, основанной на реальном процессе, молодого драматурга Аарона Соркина, который вскоре напишет сценарии к фильмам "Социальная сеть" и "Человек, который изменил все". Но тогда Райнеру с автором пришлось переработать текст, чтобы он органично смотрелся на экране. Был подобран сильный актерский состав — Том Круз, Деми Мур и Джек Николсон. Райнер основной задачей видел помощь в достижении нужной химии между артистами, он просто не мешал им творить.

Николсон сыграл в фильме всего несколько сцен, но получил гонорар в $5 млн, что было одной из самых больших сумм за минуту на экране в то время. Но это окупилось. Когда снимали крупные планы Круза и других актеров, Николсон каждый раз отыгрывал свою речь с полной отдачей, хотя камера на него даже не смотрела. Именно из его уст вышла фраза, которая стала одной из самых культовых в американском кинематографе: "Правда тебе не по зубам, сынок!"

Фильм был номинирован на четыре премии "Оскар" и пять "Золотых глобусов". А спустя годы Институт киноискусства США включил "Несколько хороших парней" в десятку лучших американских судебных драм в истории.

"Пока не сыграл в ящик" (2007)

Райнер снимет за карьеру еще несколько успешных фильмов, но одна из его определяющих картин — "Пока не сыграл в ящик". Этот проект считается классикой бадди-муви — жанра, в котором действуют два главных героя, связанных дружбой.

В центре внимания снова большие актеры: Джек Николсон и Морган Фриман. В фильме двое неизлечимо больных раком пытаются выполнить все желания из составленного ими списка. Фильм так и называется в оригинале — The Bucket List — список того, что нужно успеть сделать, пока вы живы. Этот термин существовал и ранее, но картина стала одним из популяризаторов этого явления. Критики приняли ленту прохладно, обвиняя ее в излишней сентиментальности, но она полюбилась зрителям за химию между главными героями и жизнеутверждающий посыл.

Роб Райнер продолжал снимать кино и появляться на экране в качестве актера. Самым ярким образом последних лет была роль Макса Белфорта — отца героя Леонардо Ди Каприо в фильме "Волк с Уолл-стрит". В сентябре 2025 года вышло продолжение фильма "Это — Spinal Tap!" с подзаголовком "Конец продолжается", в котором спустя 40 лет режиссерская карьера Райнера зациклилась и трагически закончилась.

Даниил Хмелевской