Гендиректор "Росизо" назвал забастовку в Лувре "симптомом последнего слова"

Иван Лыкошин отметил, что забастовка работников музея свидетельствует о деградации взаимодействия между государством и культурой в Европе

Редакция сайта ТАСС

МОСКВА, 16 декабря. /ТАСС/. Закрытие Лувра 15 декабря из-за забастовки его сотрудников свидетельствует о деградации взаимодействия между государством и культурой в Европе, поделился мнением в беседе с ТАСС генеральный директор музейно-выставочного центра "Росизо" Иван Лыкошин. Он назвал произошедшее "симптомом последнего слова".

Читайте также

Унизили за 400 секунд. У Франции не нашлось денег обезопасить Лувр

"Надеюсь, мы никогда не придем к формату "музейной забастовки". Взаимодействие с музейными учреждениями в нашей стране построено по совершенно иным принципам и правилам, и то, что французским коллегам приходится прибегать к столь радикальным методам - это уже не звонок, а набат. Сигнал о том, какой степени деградации достиг диалог государства и культуры в европейской политике. Это страшно, когда бастует культура, это, говоря медицинским языком, "симптом последнего слова", - сказал он.

Ранее 400 сотрудников на собрании в музее единогласно поддержали идею о проведении однодневной забастовки 15 декабря. В то же время некоторые из них выступают за бессрочную забастовку, однако окончательное решение по этому вопросу еще не принято.

Забастовка инициирована в знак протеста против методов управления музеем, особенно на фоне ряда негативных событий последних месяцев, включая ограбление галереи Аполлона в октябре. Сотрудники выражают недовольство тем, что музейные помещения закрываются значительно позже установленных часов работы из-за нехватки кадров, технических проблем и общего состояния здания. При этом они сталкиваются с "ростом рабочей нагрузки, все более жесткими методами управления и противоречивыми указаниями, которые мешают им спокойно и эффективно оказывать услуги" посетителям. В этой связи профсоюзы намерены "оказывать стратегическое давление" на руководство музея, чтобы добиться изменений.