Гендиректор "Росгосцирка" рассказал, какой наиболее частый вопрос задают зрители

МОСКВА, 16 декабря. /ТАСС/. Классический российский цирк не может обходиться без животных, они повышают покупательский спрос. Таким мнением в интервью ТАСС поделился генеральный директор "Росгосцирка" Сергей Беляков.

"Мы всегда были лидерами в этом направлении (в дрессуре - прим. ТАСС), мы ими остаемся, и я считаю, что классический российский цирк не может быть без животных, поскольку цирк и животное - это равно", - сказал собеседник агентства.

Он добавил, что наиболее частый вопрос, который задают зрители, касается не того, сколько стоит билет, а того, какие животные заявлены в программе. "И когда говорят, что хищные: львы, тигры. Или, например, слоны - это вызывает ажиотаж, поднимает покупательский спрос и, по данным ВЦИОМ, 8 из 10 зрителей отмечают именно животных в программах", - подвел итог Беляков.