Театр-студия Всеволода Шиловского сохранит имя основателя

Соучредитель театра Павел Гусев отметил, что в фойе планируют создать небольшой музей

Редакция сайта ТАСС

МОСКВА, 16 декабря. /ТАСС/. Московский театр-студия Всеволода Шиловского не перестанет носить имя его основателя, это важно для сохранения наследия народного артиста РСФСР в театральном искусстве, заявил на пресс-конференции в ТАСС соучредитель театра, главный редактор газеты "Московский комсомолец" Павел Гусев.

Читайте также

"Зажигал, учил и восхищал своим талантом". Каким запомнили Всеволода Шиловского

26 ноября стало известно, что на 88-м году жизни умер народный артист РСФСР, актер и режиссер Всеволод Шиловский. Он основал театр-студию в 2009 году с участием студентов своей актерской мастерской, а постоянный творческий коллектив сформировался в 2017 году. В 2023 году театр обрел постоянную площадку.

"Этот театр стал не просто местом творчества, а настоящим центром притяжения, куда люди приходили смотреть уникальные постановки с талантливыми актерами разного возраста. Незадолго до своей кончины, находясь уже в очень тяжелом состоянии, но все еще бодрым духом, он обратился ко мне и Юрию Полякову с предложением возглавить театр и стать его учредителями. <…> Мы дали слово, что не оставим театр. Встретившись с коллективом театра мы обсудили наши планы, где я предложил увековечить память Шиловского и сделать так, чтобы театр всегда носил его имя. Это важно для сохранения его наследия в театральном искусстве", - сказал Гусев. Кроме того, в фойе театра планируют создать небольшой музей, с театральными костюмами и личными вещами Шиловского.

После смерти Шиловского новым художественным руководителем был назначен режиссер Петр Орлов, а новым директором стала Виктория Пархоменко, которая по словам Гусева последние месяцы находилась рядом с основателем театра-студии.

"Коллектив полностью подготовлен к тому, чтобы не только продолжить дело Шиловского, но и развивать его с новым руководителем. Мы объявили, что художественным руководителем станет Петр Орлов и уверены, что он способен сохранить все ценное, что было сделано ранее, и привнести новые творческие идеи. Я абсолютно уверен в его опыте и способности, и думаю, что актеры и все сотрудники театра это почувствуют. Хочу подчеркнуть, что все остальные сотрудники сохранили свои должности. Без этого продолжать работу было бы невозможно", - заключил Гусев.

О планах

Директор в свою очередь отметила, что своей главной задачей видит сохранение всех спектаклей, поставленных Шиловским. "Необходимо как можно быстрее ввести новых артистов в три спектакля, где Всеволод Николаевич играл главные роли. К сожалению, мы не можем задействовать людей из нашей труппы на эти роли, так как у нас нет подходящих по возрасту актеров", - сказала она, добавив, что планы, озвученные Шиловским на будущий год, остаются прежними. "Так, работа над спектаклем "Царь Федор Иоаннович" не должна приостановиться. Это была мечта мастера. Он также планировал восстановить спектакль "Доходное место" Островского и "Дядюшкин сон" Достоевского; возможно, их перенесут на начало следующего сезона из-за сложившихся обстоятельств", - заключила она. Новый худрук в свою очередь пообещал следить за жизнью старых спектаклей, "чтобы они не угасали".