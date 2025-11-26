"Зажигал, учил и восхищал своим талантом". Каким запомнили Всеволода Шиловского

Народный артист РСФСР, актер и режиссер театра и кино Всеволод Шиловский умер на 88-м году жизни.

Соболезнования выразили его ученики, коллеги и близкие друзья.

"Гениальный артист и режиссер"

Всеволод Шиловский был гениальным артистом и режиссером, его будет не хватать отечественной культуре, поделился его друг, советский и российский кинооператор Анатолий Мукасей.

"Многие-многие годы мы со Всеволодом Шиловским дружили - это наш близкий друг, он был гениальным артистом и потрясающим режиссером, мы ходили на все спектакли в его театр. Это уникальная личность, очень жалко, что его не стало. <...> Это огромное несчастье. Он был настоящим русским актером, его будет очень не хватать в нашей культуре. Пусть земля ему будет пухом. Всеволод, мы тебя всегда будем помнить", - сказал Анатолий Мукасей.

"Учитель и отец"

Коллектив Московского Театра-студии Всеволода Шиловского назвал его смерть невосполнимой утратой.

"Ушел из жизни Всеволод Николаевич Шиловский, народный артист РСФСР, наш художественный руководитель, учитель и отец. Эта утрата для нас невосполнима. Мы знаем, что нашу скорбь разделяют тысячи зрителей, которых он своим талантом зажигал, учил и восхищал", - говорится в некрологе, предоставленном агентству.

Шиловский был для всего коллектива театра "абсолютным камертоном" - и в искусстве, и в жизни. "Его мудрость, его несгибаемая сила духа, его способность преодолевать любые трудности были и остаются нашей опорой. Его колоссальная энергия заряжала каждого, кто имел счастье с ним работать. Мы храним в сердце каждый его урок, каждое напутствие. И в этот скорбный час мы даем ему обещание: мы сделаем все, чтобы театр - его любимый "маленький МХАТ" - жил, творил и процветал. Это будет нашей самой главной данью его памяти", - заключают в театре.

"Был предан искусству всю жизнь"

Народный артист РФ председатель Союза театральных деятелей России Владимир Машков отметил, что спектакли и фильмы Шиловского навсегда останутся в золотом фонде отечественного искусства.

"С чувством глубокой скорби узнал, что на 88-м году жизни скончался народный артист РСФСР, знаменитый актер и режиссер, сценарист и педагог Всеволод Николаевич Шиловский. Всеволод Николаевич прожил яркую насыщенную жизнь. Он подарил нам множество незабываемых образов в театре и кино, создал замечательные спектакли и фильмы, которые навсегда останутся в золотом фонде отечественного искусства", - приводят слова Машкова в СТД.

Народный артист добавил, что Шиловский был предан искусству всю жизнь. Созданием Театра-студии же мастер, по словам Машкова, в очередной раз продемонстрировал неиссякаемую творческую энергию и верность призванию. "Уход из жизни Всеволода Николаевича стал тяжелейшей невосполнимой утратой для российского театра и кинематографа. Светлая память о выдающемся человеке, профессионале, творце навсегда останется в наших сердцах. Его режиссерское видение и актерское мастерство будут служить примером для следующих поколений", - заключил председатель СТД.