Любимова выразила соболезнования в связи со смертью Всеволода Шиловского

Каждый образ режиссера становился отражением уникального стиля, отметила Министр культуры России

Редакция сайта ТАСС

Министр культуры РФ Ольга Любимова © Дмитрий Астахов/ POOL/ ТАСС

МОСКВА, 30 ноября. /ТАСС/. Министр культуры РФ Ольга Любимова выразила соболезнования в связи со смертью народного артиста РСФСР Всеволода Шиловского, отметив, что каждый его образ был отражением уникального художественного стиля. Телеграмма от главы ведомства была зачитана на церемонии прощания с мастером, передает корреспондент ТАСС.

Читайте также

"Зажигал, учил и восхищал своим талантом". Каким запомнили Всеволода Шиловского

Шиловский умер 26 ноября в возрасте 87 лет. Причиной смерти стало онкологическое заболевание. Похоронят мастера 30 ноября на Троекуровском кладбище.

"Всеволод Николаевич преуспел во всех сферах своей деятельности: будь то актерская, режиссерская или преподавательская работа. Он имел редкий дар: каждый его образ становился отражением уникального художественного стиля, отличающегося эмоциональностью и глубиной. Творческое наследие мастера останется в работах его воспитанников, с которыми он делился знаниями и любовью к своему делу", - говорится в телеграмме.

Гражданская панихида по Шиловскому проходит в московском театре-студии, носящем его имя. Гроб с телом народного артиста установлен в зале Камерной сцены, десятки людей несут к нему цветы. Церемония продлится до 13:00 мск, после чего мастера похоронят на Троекуровском кладбище.

О Шиловском

Шиловский - российский актер театра и кино, режиссер. Он родился в 1938 году в Москве. В 1961 году окончил Школу-студию МХАТ, после чего был принят в труппу театра. Известен по ролям в фильмах "Валентина", "Голос", "Торпедоносцы", "Военно-полевой роман", "Интердевочка", "Барханов и его телохранитель", "Жизнь Клима Самгина", "Узник замка Иф". Шиловский также выступил режиссером таких картин, как "Миллион в брачной корзине", "Блуждающие звезды", "Кодекс бесчестия", "Приговор".