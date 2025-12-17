Стоимость за лот билетов на "Щелкунчик" составила более 1 млн рублей

В него входят четыре билета стоимостью 255 тыс. рублей за каждый

МОСКВА, 17 декабря. /ТАСС/. Максимальная стоимость за лот четырех билетов на балет Петра Чайковского "Щелкунчик", приобретенных на аукционе Государственного академического Большого театра (ГАБТ) России, составила 1 млн 20 тыс. рублей. Итогами аукциона с ТАСС поделились в пресс-службе ГАБТ.

"Аукционная стоимость билетов на "Щелкунчик" составила в 2025 году: максимальная стоимость по лоту, в который входят сразу четыре билета, - 1 млн 20 тыс. рублей, то есть за один билет - 255 тыс. рублей", - сказала собеседница агентства.

В пресс-службе добавили, что максимальная стоимость по лоту из двух билетов достигла отметки в 405 тыс. рублей (за один билет - 202 тыс. 500 рублей). "Наибольшая стоимость по лоту за единичный билет - 125 тыс. рублей", - заключили в Большом театре.

Средства, вырученные с аукциона, будут направлены на поддержку артистов Большого театра.