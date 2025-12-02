Статья

"Щелкунчики" на любой вкус: на льду и на сцене, в особняке, в церкви и не только

Рассказываем, где в Москве посмотреть главную новогоднюю сказку

Редакция сайта ТАСС

© Артем Геодакян/ ТАСС

"Щелкунчик" в Большом театре — мировая классика, которая ежегодно становится мечтой для тысяч театралов и вызывает дискуссии в медиапространстве. В этом году продажи на балет открылись 2 декабря. Традиционных очередей нет, так как покупку можно сделать только на сайте, но охота развернулась и в онлайн-пространстве: на момент открытия продаж в наличии было только 349 билетов, в театральных чатах пользователи писали, что "поймать" билеты в корзину было непросто, цены при этом варьировались от 5 тыс. до 50 тыс. рублей, а самый дорогой комплект билетов ушел на аукционе за 510 тыс. рублей.

"Щелкунчик" в Большом — безусловно легенда, но далеко не единственная возможность встретиться с новогодним чудом. По данным МТС Live (Ticketland, Ticketscloud), предоставленным ТАСС, топ самых востребованных "Щелкунчиков" возглавляет ледовое шоу-сказка с балетом "Щелкунчик" Яны Рудковской и Евгения Плющенко. Далее идут балетный спектакль "Щелкунчик" в Государственном Кремлевском дворце, постановка в Московском детском музыкально-драматическом театре, а также ледовая сказка Ильи Авербуха "Щелкунчик и Мышиный король" и "Щелкунчик" в Центре оперного пения Галины Вишневской. Собеседник агентства отметил, что спрос на новогодние события (спектакли, шоу, концерты) по мотивам сказки Гофмана существенно не отличается от уровня прошлого года — продажи билетов выросли только на 1%, а GMV (gross merchandise value, совокупный объем продаж через торговую площадку за период — прим. ТАСС) — на 6%. При этом средняя цена на такие мероприятия увеличилась на 5% и составляет сегодня 2 513 рублей.

Делимся подборкой московских "Щелкунчиков".

"Щелкунчик" в духе Тима Бертона

Где: Театр на Таганке



Когда: 21, 27, 28 декабря; 3–5 января

Классическая сказка Гофмана в новом прочтении. Режиссер Георгий Сурков вдохновлялся атмосферой России начала XX века, готической эстетикой в фильмах Тима Бертона и, конечно, музыкой Петра Чайковского — все это сказалось на эффектном оформлении спектакля. В центре внимания не только сказочная битва игрушек с мышами, но и дилемма: можно ли достичь света, уничтожив зло? Щелкунчику и Мари предстоит столкнуться с врагом куда более коварным, чем в традиционной версии. "Спектакль для родителей, детей и их игрушек. Берите любимую игрушку с собой!" — говорят организаторы.

"Щелкунчик" и олимпийские чемпионы

Где: "Навка Арена"



Когда: с 12 декабря по 11 января

Масштабное ледовое шоу со звездами фигурного катания: в роли Крысиной Королевы — Камила Валиева, Мари и Щелкунчика — Евгения Тарасова и Владимир Морозов. Также в постановке участвуют Марк Кондратюк, Петр Чернышев, Наоми Ланг, Максим Ковтун, сама Татьяна Навка и другие именитые спортсмены. Кроме них в шоу задействованы цирковые акробаты, гимнасты и оркестр — более 100 артистов. "Такого технически продвинутого, сложного по декорационно-театральному воплощению ледового шоу еще никто не ставил", — говорит о спектакле Навка.

"Щелкунчик" в Кремле

Где: Государственный Кремлевский дворец



Когда: в декабре и январе

В Кремле дадут несколько разных "Щелкунчиков". 14, 20–21 декабря и 11 января театр "Кремлевский балет" покажет свою классическую постановку в сопровождении Симфонического оркестра радио "Орфей". Спектакль был создан в 1993-м хореографом Андреем Петровым по традиционному либретто Мариуса Петипа и выдержал с тех пор свыше 300 представлений.

23–24 декабря, а также в январские выходные можно будет увидеть новогоднее представление "Щелкунчик", рассчитанное прежде всего на детей. Помимо балета, будет елка и квест с Дедом Морозом и Снегурочкой, выступление аниматоров, ходулистов и артистов в костюмах сказочных героев, конкурсы и другие развлечения. Кульминацией станет выступление труппы "Кремлевского балета". Хореограф-постановщик спектакля — народный артист России Андрис Лиепа.

"Щелкунчик" от Николая Цискаридзе

Где: Государственный Кремлевский дворец



Когда: 18 и 19 декабря

Привезут в Кремль и "Щелкунчик" из Санкт-Петербурга — его исполнят учащиеся Академии Русского балета имени А.Я. Вагановой. Это классическая версия балета, созданная Василием Вайноненом в 1934 году (такая же, например, идет в Мариинском и многих других театрах России). За качество и бережное отношение к первоисточнику отвечает ректор академии Николай Цискаридзе. "Если говорить о невероятной популярности "Щелкунчика" в ХХ–ХХI веках, надо помнить, что началась она именно со спектакля Вайнонена 1934 года, который мы привозим в Москву <...> Кто бы из балетмейстеров и в какой бы стране ни обращался в своем творчестве к классической версии "Щелкунчика", будьте уверены, это всегда, так или иначе, вариации на тему хореографии, сочиненной именно Вайноненом", — говорит народный артист.

Изысканный "Щелкунчик"

Где: МАМТ им. Станиславского и Немировича-Данченко



Когда: 20–31 декабря; 2–4 января

Балет Чайковского с современной, волшебной сценографией — декорации многократно сменяются, пространство трансформируется, в некоторых сценах идет снег. Хореограф-постановщик Юрий Посохов обратился к первоисточнику — сказке Гофмана — и переосмыслил историю Мари как притчу о взрослении, страхе и его преодолении. В танцах соединяются классическая и современная лексика, а от появления мышей и вихря снежинок все еще захватывает дух.

"Щелкунчик" глазами мышей и игрушек

Где: Особняк "Дашков, 5"



Когда: в декабре и январе

"Щелкунчик. История, которую ты не знал" — иммерсивный спектакль, созданный хореографами проекта "Танцы на ТНТ". Действие разворачивается на трех этажах старинного московского особняка, каждый из которых представляет отдельный мир: мир игрушек на верхнем этаже, мир мышей в подземелье и мир людей в столовой. Каждый зритель может выбрать, из какой точки он хочет начать историю. Все гости надевают маски и свободно перемещаются по особняку — сцены играются не в хронологическом порядке, поэтому можно построить свой маршрут и взглянуть на знакомую историю по-новому.

"Щелкунчик" во дворцовых интерьерах

Где: Петровский путевой дворец



Когда: 26–31 декабря; 2–11 января

В конце XVIII века Петровский путевой дворец построили для отдыха знатных особ, когда они возвращались из Санкт-Петербурга в Москву. В новогодние дни он станет площадкой для иммерсивного концерта-спектакля "Щелкунчик: История, ожившая во дворце". Действие разворачивается в четырех исторических залах, которые соответствуют "главам" постановки: воспоминания из прошлого, мгновения настоящего, ощущение будущего и торжество чуда. Судя по анонсам спектакля, гостей ждет театрализованная прогулка, выступление музыкантов, артистов балета и концерт под куполом.

"Щелкунчик", нарисованный песком

Где: Музей Пушкина, Дарвиновский музей и другие площадки



Когда: в декабре и январе

Фонд Belcanto подготовил необычное концертное представление, которое объединяет несколько видов искусства. Пока артистка читает сказку Гофмана вслух, музыканты играют на органе и фортепиано партитуру Чайковского, а художница создает в режиме реального времени иллюстрации из песка, которые проецируются на экран или стены здания. Программу можно посмотреть на нескольких городских площадках.

"Щелкунчик" при свечах

Где: храм Христа Спасителя, Зал церковных соборов



Когда: 5 декабря

Праздничный концерт при свечах, на котором симфонический оркестр исполнит фрагменты из балета "Щелкунчик" и еще несколько классических произведений — музыку из "Спящей красавицы" Чайковского, оперетты "Летучая мышь" Иоганна Штрауса и "Марш Радецкого". Формат концерта при свечах позволит почувствовать глубину музыки и перенестись в прошлое.

Дарья Шаталова