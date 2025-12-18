В Туле открыли выставку Бахрушинского театрального музея о Майе Плисецкой

Среди экспонатов находятся фотографии, личные вещи и сценические костюмы народной артистки СССР

ТУЛА, 18 декабря. /ТАСС/. Свыше 300 предметов, в том числе фотографий, а также сценические костюмы народной артистки СССР Майи Плисецкой представили на выставке Бахрушинского театрального музея в Фонде искусств в Туле. Она приурочена к 100-летию со дня рождения балерины и дает возможность познакомиться со всеми гранями ее творчества, сказал на церемонии открытия губернатор Дмитрий Миляев.

"Сегодняшняя экспозиция - возможность увидеть не только балерину, но и хореографа, модельера, продюсера. Познакомиться с Майей Плисецкой во всей полноте ее творчества. Убежден, что жителям и гостям Тульской области важно посетить эту выставку. Подобные мероприятия чрезвычайно обогащают нашу жизнь", - приводит пресс-служба облправительства слова Миляева.

Выставку "Плисецкая. Полюс магии" разместили в зала Фондах искусства на двух этажах, там она будет работать по 8 февраля 2026 года. В нее включили более 300 экспонатов, в частности, редкие фотографии, личные вещи и сценические костюмы. Например, представлены работы Пьера Кардена - от знаменитого маленького черного платья до костюмов для "Анны Карениной", Симона Вирсаладзе - для "Спящей красавицы" и "Жар-птицы". Отдельное место в экспозиции занимает раздел, посвящен союзу Плисецкой и композитора Родиона Щедрина, посетители могут увидеть наброски партитур и афиши к балетам.

Миляев поблагодарил гендиректора Бахрушинского театрального музея Кристину Трубинову за многолетнее сотрудничество, отметив, что главным из совместных проектов стал открывшийся в Алексине Дом-музей Щедриных. Трубинова подчеркнула, что в год 100-летия со дня рождения Плисецкой музей реализовал масштабную юбилейную программу, завершением которой является проведение выставки в Туле. "Именно здесь в ближайшее время откроется филиал Бахрушинского театрального музея: интерактивное экспозиционное пространство "Мир театральных профессий", а также наш флагманский проект - Детский центр", - добавила она.