На красноармейском направлении погиб лидер рок-группы "Ворон Кутха"

Боец ВС РФ Дмитрий Мулыгин пропал без вести в октябре, его тело нашли

Редакция сайта ТАСС

МОСКВА, 20 декабря. /ТАСС/. Лидер российской рок-группы "Ворон Кутха" музыкант Дмитрий Мулыгин погиб на красноармейском направлении, воюя в рядах ВС РФ. Об этом сообщили в общественной организации "За правду".

Читайте также

Военная операция на Украине. Онлайн

"Дима Мулыгин погиб. Он пропал без вести в начале октября, еще оставалась надежда. Но его тело нашли. Музыкант Дмитрий Мулыгин - наш товарищ и брат, талантливый и очень светлый человек. Лидер рок-группы "Ворон Кутха". Сам из Тулы. Происходящее на Украине беспокоило его с самого начала. После концерта в Киеве он попал на майдан и увидел, как негодяи в балаклавах избивали цепями "Беркут". Это потрясло его, поменяло его жизнь", - говорится в сообщении.

Там уточняется, что он погиб на красноармейском направлении.

Мулыгин еще с начала "майдана" и АТО (так называемая антитеррористическая операция Украины в Донбассе) был неравнодушен к происходящему. "Он начал возить гуманитарную помощь и выступать с концертами в Донбассе. В 2015 году попал в украинский расстрельный список "Миротворец" <…>. Дима женился и остался жить в Донецке. Через три месяца после рождения дочери Василисы подписал контракт. Многие его отговаривали. Но Дима был упрямым и честным. Он хотел большого дела. Почему-то считал, что его песен - недостаточно", - отметили в организации.