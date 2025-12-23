"Щелкунчик" в интерпретации ГАБТ покажут в кино в новогоднюю ночь

Партию Мари в балете исполняет Елизавета Кокорева, в роли Щелкунчика-принца - Артем Овчаренко

Редакция сайта ТАСС

МОСКВА, 23 декабря. /ТАСС/. Показы записи балета Петра Чайковского "Щелкунчик" в интерпретации Государственного академического Большого театра пройдут в российских кинотеатрах 30 и 31 декабря. Спектакль также покажут в кино Узбекистана и Белоруссии, сообщается в Telegram-канале театра.

"30 и 31 декабря киноверсию балета "Щелкунчик" П. И. Чайковского в постановке Юрия Григоровича можно будет увидеть в кинотеатрах по всей стране, также показ пройдет на большом экране главного зала московского кинотеатра "Октябрь". Киносеансы состоятся также в Беларуси и Узбекистане", - говорится в сообщении.

Партию Мари в балете, который представят в кино, исполняет Елизавета Кокорева, в роли Щелкунчика-принца - Артем Овчаренко. Симфонический оркестр Большого театра под управлением генерального директора театра народного артиста РФ Валерия Гергиева.