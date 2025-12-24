Посол в РФ: Бразилия продолжит участие в следующих конкурсах "Интервидение"

В будущем страна хотела бы на этом конкурсе "выступить лучше", отметил Сержио Родригес дос Сантос

МОСКВА, 24 декабря. /ТАСС/. Бразилия была рада принять участие в международном музыкальном конкурсе "Интервидение" и планирует продолжить участвовать в нем в будущем. Об этом заявил в интервью ТАСС посол Бразилии в Москве Сержио Родригес дос Сантос.

"Мы были очень рады, что нам удалось принять участие. Нам пришлось преодолеть ряд трудностей с нашей стороны, несмотря на всю поддержку, оказанную российским правительством и организаторами. С их стороны была полная поддержка по всем вопросам", - поделился дипломат.

По словам посла, в следующий раз страна хотела бы "выступить лучше". "Хотя мы и показали достойное выступление, нам хочется добиться большего. Так что в будущем, при более хорошей подготовке с нашей стороны, мы надеемся на более активное участие Бразилии в "Интервидении", - пояснил он.

Финал конкурса прошел 20 сентября в Москве на площадке "Live Арена". В конкурсе приняли участие представители 22 стран, многие песни исполнялись на родных языках участников, в них звучали национальные мотивы и ритмы. В рамках финала было объявлено, что Саудовская Аравия станет страной проведения "Интервидения" в 2026 году.

