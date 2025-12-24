Фадеев: спрос на живые выступления артистов в России превышает предложение

Российские артисты наконец-то стали собирать стадионы, отметил музыкальный продюсер

Редакция сайта ТАСС

МОСКВА, 24 декабря. /ТАСС/. Спрос на живые концерты в России значительно превышает предложение из-за дефицита популярных артистов на рынке. Таким мнением в интервью ТАСС поделился российский певец, композитор и музыкальный продюсер Максим Фадеев.

"Российские артисты наконец-то стали собирать стадионы. Могу рассказать на своем примере - я принципиально даю очень мало концертов - не более шести-семи в год, и это только десяти- двенадцатитысячные стадионы по России и странам СНГ. И спрос на них сильно превышает мое желание давать концерты в принципе. Сейчас вообще артистов мало. Конкуренция идет за тех, кто остался", - рассказал собеседник агентства.

Он добавил, что успешная стратегия для артиста в 2026 году - делать ставку не на жанр или платформу, а управлять вниманием и выстраивать долгую историю своего образа. "Когда звук, визуал, тексты и сценический образ объединены в одну историю. Это может быть несколько синглов, альбом, концертная программа - но все это читается как единое высказывание. В условиях короткой жизни контента именно такая длинная драматургия дает артисту устойчивость", - считает Фадеев, отмечая, что синглы работают как вход, альбомы - как фиксация смысла, визуал становится частью продукта, а не дополнением. Так, по его мнению, выигрывают те, кто думает не релизами, а циклами и системно работает с аудиторией.

Полный текст интервью будет опубликован в 12:00 мск.