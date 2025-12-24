"Бой с тенью - 4" снимут в 2026 году

Заместитель гендиректора "Газпром-медиа холдинга" Борис Ханчалян отметил, что на экраны картина выйдет в 2027 году

Редакция сайта ТАСС

МОСКВА, 24 декабря. /ТАСС/. Фильм "Бой с тенью - 4" планируют запустить в производство в 2026 году. Об этом сообщил заместитель генерального директора "Газпром-медиа холдинга" Борис Ханчалян в интервью ТАСС.

"Мы рассчитываем войти в съемки в 2026 году, при этом на экраны, по нашим расчетам, картина выйдет уже в 2027 году. Фильм давно стал частью массовой культуры: его цитируют, на него ориентируются, его герои узнаваемы несколькими поколениями зрителей", - рассказал он.

По его словам, новая часть франшизы не станет повторением предыдущих фильмов. "Это будет самостоятельная история, построенная вокруг мира бокса, сохраняющая высокий уровень драматического напряжения и визуальной зрелищности", - отметил собеседник агентства. Он добавил, что центральной темой картины станет патриотизм в современном понимании - "как ответственность человека не только за собственную судьбу, но и за судьбу своей страны".

Также собеседник агентства обратил внимание, что продолжатся съемки "Умки". "Умка" - это, без преувеличения, один из самых амбициозных проектов для нашей компании. С творческой точки зрения это попытка расширить вселенную всенародно любимой сказки, рассказать историю по-новому для современных детей и их родителей", - подчеркнул Ханчалян.

Он добавил, что работа над фильмом потребует серьезных технических решений. "Объем компьютерной графики, создание реалистичной, но сказочной Арктики, работа с персонажами, которые должны сохранить классические черты, но соответствовать современным стандартам качества, - все это требовало колоссальных усилий и привлечения лучших специалистов", - заключил он.