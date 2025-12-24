Интервью

Замглавы "Газпром-медиа холдинга": Голливуд уже не является центром киновселенной

В преддверии Нового года ТАСС поговорил с заместителем генерального директора "Газпром-медиа холдинга" Борисом Ханчаляном об итогах уходящего года, значимых международных сделках в наступающем году, а также о том, когда россиянам ждать выход киноадаптации советского мультфильма "Умка"

Полина Богомолова

Борис Ханчалян © Петр Ковалев/ ТАСС

— Борис, начнем сразу с итогов 2025 года. Какие результаты лично вы бы отметили, в том числе в производстве контента?

— Важным результатом 2025 года для "Газпром-медиа холдинга" назову системное усиление по многим направлениям деятельности. Под руководством генерального директора Александра Жарова холдинг сделал упор на качество и эффективность — и это касается всего: от производственных показателей до выхода на новые рынки и новые направления.

Например, 2025 год стал важным с точки зрения выхода на международную арену. Мы не просто продаем готовый контент, а активно выстраиваем совместное производство с ключевыми партнерами в Азии и на Ближнем Востоке, странах СНГ. В современных условиях это не просто бизнес, а формирование новых культурных альянсов и повестки.

Если говорить об успехах в производстве контента, то здесь остановлюсь сразу на нескольких направлениях. Во-первых, мы активно снимаем наши реалити-шоу за рубежом. Успех некоторых из них стал настолько очевидным, что сегодня мы рассматриваем возможность продажи франшизы "Выжить в…" другим странам. Могу с уверенностью сказать, что по уровню экспертизы в создании телевизионных шоу и реалити "Газпром-медиа холдинг" входит в топ лидеров.

А если говорить о результатах снятого игрового кино компаниями-производителями в периметре "Газпром-медиа холдинга", то группа компаний ГПМ КИТ (управляющая структура для компаний-производителей в контуре "Газпром-медиа холдинга" — прим. ТАСС) за счет консолидации стала увереннее чувствовать себя на рынке. Лидер по созданию игрового контента — "1-2-3 Production", которая сняла за год более 120 часов. В этом году мы сделали упор на разработке и создании полных метров. И, как результат, в 2026 году зрители увидят сразу несколько наших крупных картин: в начале года — историческую драму из цикла "Русь" "Александр I", в середине ноября — "Я призрак" и в декабре — всенародно любимую северную сказку "Умка".

Читайте также Канделаки назвала образ Путина в мультфильме "Простоквашино" огромным событием

Ну и конечно, не могу не упомянуть команду телеканала ТНТ во главе с заместителем генерального директора холдинга, гендиректором канала Тиной Канделаки. ТНТ удерживает лидерские позиции, демонстрируя самую высокую долю в своем сегменте. А в сфере цифровых активов под руководством замглавы холдинга Сергея Косинского платформа Rutube нарастила аудиторию, превысив рубеж в 80 млн пользователей в месяц. Особенный рывок в 2025 году сделала и команда продюсерского центра "Инсайт Люди" под руководством гендиректора Алины Зиннатуллиной. Объединяющий сегодня более 2,7 тыс. блогеров продюсерский центр не только усилил присутствие внутри страны, но и вышел на глобальный рынок. Более подробно об этих успехах я расскажу далее.

— Вы упомянули "Умку", можно ли уже подвести первые итоги этого проекта: в чем его амбициозность с технической и творческой точек зрения?

— "Умка" — это, без преувеличения, один из самых амбициозных проектов для нашей компании (речь идет о "1-2-3 Production" — прим. ТАСС). С творческой точки зрения это попытка расширить вселенную всенародно любимой сказки, рассказать историю по-новому для современных детей и их родителей. С технической стороны — это серьезный вызов. Объем компьютерной графики, создание реалистичной, но сказочной Арктики, работа с персонажами, которые должны сохранить классические черты, но соответствовать современным стандартам качества, — все это требовало колоссальных усилий и привлечения лучших специалистов.

— О том, что зритель увидит уже в следующем году, мы поговорили. А теперь о более долгосрочных планах: с какими проектами в 2026 году заходите в съемки? Конечно, интересуют масштабные прокатные картины.

— Наши долгосрочные планы начинаются с главного — с понимания того, о чем мы хотим говорить со зрителем. Для нас принципиально важно сохранять и развивать разговор о базовых ценностях, которые формируют национальную идентичность, характер и культурный код России, — о тех смыслах, которые передаются из поколения в поколение. Воспитание молодежи без назидания, а через мощные, захватывающие истории — одна из наших ключевых задач. Как недавно верно отметил президент Владимир Путин, вопрос рождаемости, а значит, семьи и преемственности поколений нужно сделать модным. И кто, как не мы, представители индустрии, можем "упаковать" эти смыслы в качественный, трендовый контент, который будет интересен всем? Поэтому наша позиция — фильмы должны не просто развлекать, но и вдохновлять, объединять, напоминать о силе человеческого характера и ответственности за судьбу своей страны.

Одним из ключевых проектов 2026 года станет новая картина по мотивам культового фильма "Бой с тенью 4", режиссером-постановщиком которого выступит Артем Михалков. Мы рассчитываем войти в съемки в 2026 году, при этом на экраны, по нашим расчетам, картина выйдет уже в 2027 году. Фильм давно стал частью массовой культуры: его цитируют, на него ориентируются, его герои узнаваемы несколькими поколениями зрителей. При этом новый фильм не станет повторением прежнего успеха — это будет самостоятельная история, построенная вокруг мира бокса, сохраняющая высокий уровень драматического напряжения и визуальной зрелищности, сопоставимый с лучшими международными спортивными драмами.

Однако центральной темой картины станет патриотизм в его современном, глубоком понимании — как ответственность человека не только за собственную судьбу, но и за судьбу своей страны. Это история о внутренней силе, верности принципам и нравственном выборе. Мы вновь рассказываем о русских людях — сильных, честных, искренних, умеющих преодолевать испытания и идти вперед даже в самых сложных обстоятельствах.

При этом мы не ограничиваемся только историческими и патриотическими темами. В работе на будущий год ряд проектов, основанных на знаковых литературных сюжетах и современной авторской интерпретации классики

В частности, в разработке и подготовке к съемкам находится фильм "Мюнхгаузен". И конечно, мы остаемся верны жанровому разнообразию. Комедийное направление, в котором у холдинга накоплен большой профессиональный опыт, также активно развивается. В 2026 году планируется работа над полнометражной комедией "Олимпийцы" (рабочее название) — фантазийной историей о соревнованиях времен Древней Греции с участием команды русичей.

Однако вернусь к теме патриотизма в кино, потому что мы ощущаем ответственность не только перед отечественным зрителем, но и перед международной аудиторией, для которой российский кинематограф нередко становится окном в понимании нашей культуры и истории. Именно поэтому важным направлением становится развитие международных копродукций внутри пространства СНГ. Уже в следующем году стартуют съемки масштабного сериального проекта "Искра" — первого международного формата с участием стран Содружества. Проект будет состоять минимум из восьми эпизодов и расскажет историю представителей разных народов, плечом к плечу сражавшихся на одном фронте в годы Великой Отечественной войны. В производстве будут задействованы киностудии, продюсеры, актеры и режиссеры государств СНГ. Этот проект не только художественный — он имеет гуманитарную миссию: напомнить о подлинной цене общей Победы и общей исторической памяти.

— А что касается укрепления сотрудничества со странами Содружества: какие проекты холдинг реализует в этом направлении?

— Подчеркну, что отдельным важным направлением нашей работы остается укрепление сотрудничества со странами Содружества. В начале ноября совместно с Советом безопасности РФ мы провели фестиваль "Народы России и СНГ", на который приехали коллеги и партнеры из креативных индустрий стран СНГ. Мы последовательно расширяем сеть профессиональных контактов, обсуждаем совместные инициативы и формируем задел для дальнейших проектов. Для нас очевидно, что именно мягкая сила культуры и кино сегодня является одним из ключевых факторов формирования крепких международных гуманитарных связей. Диалог искусств позволяет преодолевать политические и экономические барьеры, укреплять доверие и формировать общее культурное пространство. Помимо упомянутого мной проекта "Искра" у нас есть идеи совместных фильмов. Но об этом расскажем чуть позднее.

— Как раз вопрос о совместном производстве с другими странами. Какую кинокартину особенно выделяете?

— Среди значимых международных проектов назову российско-китайскую картину "Союзники", представленную генеральным директором "Газпром-медиа холдинга" Александром Жаровым на 47-м Московском международном кинофестивале. Фильм создается совместно с компанией Xicheng Media и расскажет о малоизвестных страницах общей истории — участии советских летчиков в японо-китайской войне. Для нас этот проект особенно важен как вклад в сохранение исторической памяти и правдивого взгляда на события прошлого, что сегодня приобретает особую ценность.

— Поговорим о развитии кино для детской и семейной аудитории. Студии "Ярко" в следующем году исполняется 5 лет, какие главные достижения вы бы отметили?

— Начну с того, что компания "Ярко" становилась в период серьезных изменений в индустрии, когда многие планы пришлось быстро пересматривать. Изначально стратегия включала активный выход на международный рынок, где наблюдался высокий интерес к нашей анимационной школе. Однако в новых реалиях мы не просто удержались на плаву, а добились значимых результатов.

Главное достижение "Ярко" за эти 5 лет — это формирование полноценной и конкурентоспособной отечественной анимационной вселенной. Мы научились создавать качественный, востребованный контент для наших детей. За эти годы студия выпустила более 20 проектов, включая сериалы "Спорт Тоша", "Команда МАТЧ", "Дракошия", "Улетная доставка", "Шушумагия" и первый полнометражный фильм "Доктор Динозавров". Это свыше 2,7 тыс. минут анимационного контента и больше 300 млн просмотров на онлайн-платформах. При этом практически все наши сериалы представлены в эфире ведущих российских детских телеканалов — "Карусель", "Солнце", "О!". Мы не только производим контент, но и выстраиваем вокруг него экосистему — с музыкой, книгами, коллаборациями и образовательными проектами. Мы создали сильный бренд, который стал для семьи гарантией качества, добра и понятных ценностей.

2025 год стал еще одним важным этапом в развитии студии. Мы представили первый полнометражный фильм "Доктор Динозавров" в партнерстве с "Централ Партнершип", а также запустили подростковый сериал в жанре киберфэнтези "Технолайк", получивший поддержку Института развития интернета.

Читайте также Эксперт Паршин: господдержка российской анимации увеличит экспорт мультфильмов

Отдельно стоит отметить международные успехи: выход сериалов "Команда МАТЧ" и "Шушумагия" на крупнейшую китайскую платформу Mango TV, а также специальное упоминание жюри фестиваля Los Angeles Animation Festival за проект "Дракоша Гоша". Эти достижения подтверждают, что современная российская анимация конкурентоспособна на мировой арене и способна говорить с детьми на универсальном языке добра, дружбы и мечты. Сегодня "Ярко" — это не просто набор проектов, а единая анимационная вселенная для детей и подростков, в которой традиции отечественной школы сочетаются с самобытностью и технологической современностью.

— Планы "Ярко" на юбилейный год: какие цели стоят перед компанией в 2026 году? Планируется ли расширение портфеля проектов?

— Для нас 2026 год — это новый виток роста и созидания. Мы ставим перед собой задачу не только расширять объемы производства, но и развивать качественную, смысловую анимацию. Юбилейный год станет периодом запуска в работу сразу двух полнометражных анимационных фильмов. Первый — "Мотомарс. Большая гонка" — фэнтези-история о выборе между собственной мечтой и ответственностью за судьбу целой планеты, это история, чтобы поговорить с подростками о ценностях, взрослении и силе личного решения. Вторая картина носит название "Кот Ученый" — первый фильм масштабной франшизы "Герои Лукоморья", раскрывающий предысторию любимых персонажей и вдохновленный русским фольклором и сказками Александра Сергеевича Пушкина. Этот проект — один из ярких примеров нашей стратегии бережно обращаться к культурному наследию и при этом переосмысливать его в формате, понятном и близком современной аудитории.

Мы стремимся к тому, чтобы каждый проект "Ярко" был не просто развлекательным продуктом, а откликался у детей и родителей, передавал светлые смыслы и укреплял культурную идентичность. Юбилейный год должен продемонстрировать, что "Ярко" сегодня — это уже не просто производственная студия, а самобытная креативная и технологичная анимационная экосистема, часть лидирующего медиахолдинга страны и один из двигателей сильной российской анимации для нового поколения зрителей.

— В этом году "Газпром-медиа" активно заявлял о тренде на совместное производство. Каковы практические результаты 2025 года: сколько копродукционных проектов было запущено, с какими странами и партнерами?

— Так складываются реалии работы с международным рынком, что далеко не всегда это легко и быстро — часто от первого касания в потенциального партнера до мотора на съемочной площадке проходит много времени. Тем не менее вы правы, что этот год стал переломным в плане формирования международной партнерской сети. Ключевыми направлениями для нас стали Китай, Индия, страны Ближнего Востока. Результаты не только в количестве подписанных соглашений, но и в их уровне.

С Китаем работа вышла на этап комплексных стратегий. В ходе визита в Пекин были подписаны меморандумы с компаниями Beijing Cool Whale (Kujing) о совместном создании контента для продвижения туризма, а также с Beijing Auranova Technology & Culture Media — о партнерстве в области разработки кинотехнологий на базе ИИ. Кроме того, в Москве в рамках государственного визита было подписано соглашение с информационным агентством Синьхуа, одной из целей которого является совместная работа по противодействию дезинформации.

Или, к примеру, совсем недавно мы вернулись из Индии. Там в дни госвизита президента Владимира Путина мы обрели новых партнеров. Генеральный директор холдинга Александр Жаров подписал стратегическое соглашение с национальной вещательной корпорацией Prasar Bharati о сотрудничестве в медиа, цифре и технологиях. Наш продюсерский центр "Инсайт Люди" нашел еще одного международного партнера — компанию Everymedia Technologies Private Limited. А в мае этого года на всемирном саммите WAVES-2025 в Мумбаи мы заключили меморандумы с ведущими индийскими медиакомпаниями Only Much Louder и Quantext Media Private Limited.

Практическим результатом этой работы в 2025 году стало не просто подписание документов, а запуск конкретных совместных проектов. Так, в партнерстве с индийскими коллегами мы начинаем работу над полнометражным фильмом о Николае Рерихе, съемки которого пройдут в обеих странах, а режиссером выступит индийский коллега Нила Панда.

Или, например, с Турцией мы уже сняли новый сезон нашего успешного ТВ-формата "Выжить в..." в Стамбуле. А совместно с китайскими коллегами мы активно работаем над полнометражным проектом — фильмом о японо-китайской войне "Союзники", о котором уже упоминал. Если говорить о количестве, то в активной стадии разработки, предпродакшена или постпродакшена на конец 2025 года находятся около 10 крупных проектов с участием наших ключевых партнеров. Это тот фундамент, на котором в 2026 году мы выстроим полноценное совместное производство.

— Каким вы видите главный эффект от таких международных партнерств?

— Главный эффект — синергетический. Речь идет не просто о совместном финансировании проектов, хотя экономическая эффективность подобных коллабораций очевидна. В первую очередь это доступ к новым аудиториям и рынкам: совместный проект практически сразу получает доверие и интерес зрителей в стране-партнере, расширяя свое присутствие далеко за пределами национального проката.

Не менее важен и обмен компетенциями и технологиями. Работая с международными коллегами, в том числе с лидерами азиатского рынка, мы перенимаем опыт в области масштабного производства, цифровой дистрибуции, развития коротких форматов и новых способов взаимодействия с молодыми зрителями, включая такие перспективные направления, как микродрамы. Все это позволяет нам ускорять развитие отрасли внутри страны и повышать уровень конкурентоспособности российского контента.

Помимо сугубо профессиональных задач, международные партнерства выполняют и важнейшую культурную миссию. В современном мире совместное творчество становится одним из наиболее действенных инструментов публичной дипломатии. Мы выстраиваем многополярное культурное пространство, в котором каждая страна может говорить собственным уникальным голосом, делиться своей традицией и ценностями, оставаясь при этом частью глобального культурного процесса

— Планы на 2026 год: насколько вырастет доля копродукций в общем портфеле производства холдинга в 2026 году? С какими новыми регионами или студиями вы планируете наладить партнерство?

— Сложно спрогнозировать, насколько увеличится количество копродукционных картин. Но рост абсолютно точно будет. Мы активно ведем переговоры о съемках новых сезонов популярных телевизионных форматов в разных странах. Уже снимали в Китае, Индии, ОАЭ, Узбекистане, Турции. Сейчас же планируем снять, например, новый сезон реалити "Выжить в..." в Индии.

Начнется активная работа над копродукционными проектами. Так, с нашими коллегами из стран СНГ будем снимать военно-исторический сериал "Искра", о котором уже упоминал. Также продолжается сотрудничество с Ближним Востоком. Уже есть ряд совместных инициатив с ОАЭ, включая идею снять еще одно реалити-шоу — так как два сезона "Выжить в Дубае" были очень успешны — "Каникулы в ОАЭ". Сейчас проект находится на стадии разработки.

— При помощи каких инструментов "Газпром-медиа холдинг" планирует усиливать свое международное присутствие в 2026 году? Это будет преимущественно продажа готового контента, локальные адаптации успешных форматов или совместное производство оригинальных проектов?

— Мы выстраиваем комплексную стратегию, в которой задействованы все ключевые инструменты международного направления — лицензирование контента, локальные адаптации форматов и совместное производство оригинальных проектов. Каждый из этих механизмов будет работать в зависимости от специфики конкретных рынков и задач, однако именно копродукция останется для нас ключевым направлением развития масштабных партнерств.

Совместное производство позволяет создавать контент с изначально международным потенциалом — проекты, учитывающие культурные особенности разных стран и одновременно отвечающие мировым стандартам производства. Такой подход дает больше гибкости, снижает барьеры входа на рынки партнеров и позволяет формировать присутствие российского медиаконтента за рубежом не эпизодически, а системно.

Параллельно мы продолжаем активно развивать лицензирование и дистрибуцию готового контента, прежде всего в странах СНГ и Восточной Европы, где российские сериалы, анимационные проекты и развлекательные форматы традиционно востребованы и хорошо принимаются аудиторией.

Читайте также "Газпром-медиа" прорабатывает алгоритмы продвижения кино в КНР

Отдельным элементом нашей стратегии становится развитие разветвленной международной блогерской экосистемы. Наш уникальный продюсерский центр "Инсайт Люди", входящий в структуру "Газпром-медиа холдинга", активно сотрудничает с локальными инфлюенсерами в Индии, странах Африки и ряде других регионов. Компания рассматривает это направление не просто как инструмент продвижения контента, но как полноценный канал коммуникации, выстраивающий долгосрочное взаимодействие с молодой зарубежной аудиторией.

И здесь, пожалуй, не мне вам рассказывать, какое колоссальное влияние сегодня на целевые аудитории всех уровней оказывает блогосфера. Это один из самых мощных современных трендов, особенно ярко проявляющийся в таких странах, как Индия, Китай. Грамотная работа с локальными сообществами, прямой диалог с жителями этих стран, донесение до них наших ценностей, смыслов и культурных ориентиров — это деятельность, значение которой сегодня невозможно переоценить. Фактически речь идет об одном из инструментов "мягкой силы" и Public Affairs, и именно этим направлением "Газпром-медиа холдинг" системно и последовательно занимается.

— На каких географических рынках холдинг чувствует наибольший потенциал для роста в ближайшие два-три года? И чем обусловлен этот выбор?

— Наибольший потенциал мы видим в Азии (Китай, Индия, Индонезия, Малайзия, Таиланд) и на Ближнем Востоке (ОАЭ, Саудовская Аравия, Турция). Этот выбор обусловлен несколькими факторами: колоссальным размером и ростом аудитории, государственной поддержкой креативных индустрий в этих странах, совпадением культурных и ценностных ориентиров, а также активным запросом на альтернативный западному контент. Естественно, страны СНГ остаются в нашем фокусе, у нас общая история и во многом похожи культура и ценности.

— Какими вы видите наиболее вероятные и значимые международные сделки в наступающем году? Ожидаются ли крупные продажи проектов на стадии разработки сценария или участие в многосторонних проектах?

— О многих совместных проектах уже рассказал ранее. А вот в части продажи проектов на стадии разработки сценария — все складывается сложнее именно потому, что копродукция на данном этапе интересна нам больше, чем просто продажа идеи. Тем не менее права на уже реализованные проекты мы готовы продавать, а также готовы делиться своей экспертизой с международными игроками. Например, Монголия заинтересована в приобретении прав на формат сериала "Демис и Марина". А один из узбекских телеканалов Makon TV выразил желание перенять опыт телеканалов ТНТ и "Пятница" в производстве развлекательного контента и, возможно, снять совместный молодежный проект наподобие "Универа", но пока это только уровень идеи.

— Как выстраивается прямая коммуникация с международными рынками?

— Мы выстраиваем прямую и системную коммуникацию через несколько взаимодополняющих каналов. В первую очередь, активное участие в ключевых международных отраслевых мероприятиях, форумах, рынках контента и профессиональных конференциях по всему миру, которые остаются главными площадками для выстраивания деловых связей, презентации проектов и формирования устойчивых партнерских отношений.

Помимо уже упомянутых мероприятий, в ноябре наша делегация представляла холдинг на Dubai International Content Market (DICM-2025). Там я выступал на профильной сессии, где обозначил важный для всей индустрии тезис о том, что Голливуд сегодня уже не является единственным центром глобальной киновселенной. Более того, во многих странах его ценностная модель и культурные ориентиры перестают восприниматься как безусловный универсальный стандарт. Зрители все чаще ищут истории, близкие их национальному менталитету, традициям, представлениям о семье, морали и социальной ответственности. Именно этот запрос на культурную многополярность сегодня становится мировым трендом, и особенно отчетливо он ощущается на Ближнем Востоке, в Азии, Африке и странах новых быстрорастущих рынков. Для нас важно, что этот нарратив не является теоретическим конструктом.

При этом мы прекрасно понимаем, что выход на глобальный рынок далеко не всегда идет прямолинейным путем. Нередко самые перспективные точки роста возникают на стыке индустрий, где пересекаются кино, музыка, цифровые технологии, событийные форматы и новые способы коммуникации с молодыми аудиториями. Мы умеем видеть этот потенциал и превращать его в конкретные партнерские проекты.

— Экспорт технологий и экспертизы — рассматривает ли холдинг возможность экспорта не только контента, но и своих технологических решений или производственной экспертизы как отдельное направление бизнеса?

— Безусловно, да. И речь идет о возможном экспорте не просто контента, а решений "под ключ": наших успешных медиаформатов, экспертизы в построении и монетизации сервисов. В перспективе это может оформиться в отдельное направление бизнеса. Уже сейчас наши специалисты консультируют партнеров по различным вопросам, и наоборот, в предоставлении медиаконсалтинговых и технологических услуг на быстрорастущих рынках, где есть запрос на нашу школу и опыт.