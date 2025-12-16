Эксперт Паршин: господдержка российской анимации увеличит экспорт мультфильмов

В первую очередь это отразится на экспорте в Китай, который испытывает потребность в хорошем российском детском кино, сообщил генеральный продюсер анимационной студии "Клаксон продакшн"

Редакция сайта ТАСС

© Антон Новодережкин/ ТАСС

МОСКВА, 16 декабря. /ТАСС/. Полное государственное финансирование национальной анимации для детей увеличит экспортный потенциал студий, создав условия для производства качественного контента при снижении давления коммерческих рисков. В первую очередь это отразится на экспорте в Китай, который испытывает потребность в хорошем российском детском кино, сообщил ТАСС генеральный продюсер анимационной студии "Клаксон продакшн", резидента Московского кластера видеоигр и анимации в "Сколково", Дмитрий Паршин.

Ранее сообщалось, что правительство РФ внесло на рассмотрение Госдумы законопроект о полном государственном финансировании производства и проката национальных анимационных фильмов для детей. Текст законопроекта опубликован в думской электронной базе.

"Наша студия как резидент Московского кластера видеоигр и анимации в инновационном центре "Сколково" уже видит плюсы инициированного правительством России 100-процентного государственного финансировании производства отечественной анимации, в частности в росте ее экспортного потенциала. Снижение давления коммерческих рисков благодаря господдержке позволит студиям создавать более качественный контент, и это увеличит спрос на российскую анимацию, прежде всего, в Китае. Наш собственный опыт показывает, что спрос на российскую анимацию в Китае действительно существует, и рынок остается открытым для качественного детского контента. Мы рассматриваем Китай как одно из ключевых стратегических направлений для международного развития", - сказал Паршин.

По словам эксперта, господдержка анимации создаст экономические условия, при которых бренды, онлайн-платформы и производители товаров смогут зарабатывать больше, работая с российскими мультфильмами, это активизирует внутренний рынок, а вместе с ним - и рост экспортного потенциала. Отечественный рынок, добавил Паршин, должен быть основным, якорным, но когда лицензия хорошо работает внутри страны, она автоматически становится привлекательнее и для международных партнеров - в том числе китайских платформ. Партнеры видят не просто высокие показатели просмотров, но и то как узнаваемость проекта переходит в любовь и желание покупки, отметил он.

У студии "Клаксон продакшн" уже наработан успешный опыт взаимодействия с китайскими коллегами, пояснил эксперт. Анимационный проект "Команда Флоры" вышел на платформе Mango TV, где первый сезон был полностью дублирован на китайский язык и стал доступен широкой аудитории. Команда студии внимательно отслеживала реакцию зрителей и получила очень позитивную обратную связь, что стало важным сигналом о наличии реального интереса к российскому детскому контенту. Этот интерес подтверждается и тем, что в этом году Mango TV приобрела права и на показ второго сезона.

Такой повторный контракт, уверен собеседник агентства, - хороший индикатор доверия и удовлетворенности платформы качеством продукта и его востребованностью у китайских зрителей. Особый интерес сейчас наблюдается к 3D-анимации, но по мере продвижения и более глубокого знакомства аудитории с российскими художественными стилями свое место постепенно займет и 2D-анимация. Потенциал ее экспорта, отметил он, огромен, особенно в нишах образовательного, развивающего и авторского контента.

Особенности работы аниматоров с Китаем

При этом работа с Китаем имеет свои особенности. Прежде всего, это необходимость прохождения национальных регуляторных процедур: для показа иностранного контента требуется получение официального разрешения, и этот процесс занимает время. Поэтому с момента подписания договора до фактического релиза могут проходить месяцы - в зависимости от сроков дубляжа, проверки материалов и оформления документов. Для иностранных партнеров это обычная практика, но важно учитывать ее в планировании графиков производства и релизов.

"В Китае растет аудитория цифровых платформ, усиливается запрос на семейный и познавательный контент, а сами платформы активно ищут новые уникальные проекты. Это создает большие возможности для российских студий, особенно тех, кто готов адаптироваться к локальным требованиям - как культурным, так и регуляторным, и выстраивать долгосрочные отношения с партнерами", - добавил эксперт.