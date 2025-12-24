Эксперт Ханчалян: Азия и Ближний Восток выходят на позиции ключевых кинорынков

По словам заместителя гендиректора "Газпром-медиа холдинга", Голливуд уже не является единственным центром "киновселенной"

Редакция сайта ТАСС

МОСКВА, 24 декабря. /ТАСС/. Азия и страны Ближнего Востока сегодня выходят на позиции ключевых кинорынков, тогда как Голливуд перестает быть единственным центром глобальной киноиндустрии. Таким мнение поделился в интервью ТАСС заместитель генерального директора "Газпром-медиа холдинга" Борис Ханчалян.

"Голливуд сегодня уже не является единственным центром глобальной "киновселенной". Во многих странах его ценностная модель перестает восприниматься как универсальная. Так, свой уровень показывают страны Азии и Ближнего Востока", - отметил Ханчалян.

По его словам, именно Азия и Ближний Восток демонстрируют наибольший потенциал роста в ближайшие годы. Это связано с масштабом аудитории, активной государственной поддержкой креативных индустрий и запросом на альтернативный западному контент. "Мы видим колоссальный рост интереса к локальным историям, которые опираются на собственный культурный код, традиции и представления о семье и морали", - подчеркнул он.

По оценке замглавы холдинга, в ближайшие два-три года именно Азия и Ближний Восток будут определять основные тренды в мировой киноиндустрии, а международные альянсы станут ключевым форматом развития отрасли.