Посол в РФ: "Щелкунчик" популярен в Бразилии

Сержио Родригес дос Сантос отметил, что русская культура стала универсальной

МОСКВА, 24 декабря. /ТАСС/. Балет "Щелкунчик" популярен во многих странах мира, и Бразилия здесь не исключение. Русская культура стала по-настоящему универсальной, заявил в интервью ТАСС посол Бразилии в Москве Сержио Родригес дос Сантос.

"Российская культура настолько богата, что во многом уже стала универсальной. Например, сейчас во многих странах мира будет праздноваться Рождество. И одна из самых давних традиций в это время года - пойти на балет "Щелкунчик", - отметил дипломат. - Иногда люди даже не знают, что он российский по происхождению, просто он стал восприниматься как нечто традиционное, например в США, в Европе или в Бразилии. Именно поэтому я говорю, что российская культура во многом стала универсальной".

По его словам, "когда бразильцы смотрят на Россию, они видят богатую традицию культуры, литературы, музыки, хореографии, изобразительного искусства и кино". В то же время, указал посол, есть немало аспектов бразильской культуры, которые могут заинтересовать россиян. "Если взять, например, музыку - она здесь, в России, очень ценится. Особенно такие направления, как босанова и другие стили бразильской музыки, а также танцы. Но не только. Интерес вызывает и кино, и телевидение", - напомнил он.

Глава диппредставительства добавил, что знаменитые бразильские телесериалы, которые показывают за рубежом, известны многим. "Однако в последнее время значительных успехов добивается и кино. В этом году бразильский фильм получил премию "Оскар", - отметил он.

Дипломат рассказал, что посольство Бразилии в Москве уже 16 лет подряд организует фестиваль бразильского кино. "Он проходит в четырех городах: Москве, Санкт-Петербурге, Калининграде и Нижнем Новгороде. И мы всегда замечаем большой интерес со стороны российской публики к этому фестивалю", - заключил посол.