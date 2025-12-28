Певица Юта выступила перед освобождавшими Гуляйполе бойцами

Артистка исполнила свои песни на импровизированной сцене в глубоком блиндаже

МОСКВА, 28 декабря. /ТАСС/. Заслуженная артистка РФ Юта выступила для военнослужащих 5-й гвардейской общевойсковой армии группировки войск "Восток", принимавших участие в освобождении Гуляйполя Запорожской области, сообщили в Минобороны России.

"Заслуженная артистка России Юта провела концерт для военнослужащих штурмовых подразделений 5-й гвардейской общевойсковой армии группировки войск "Восток", выполняющих боевые задачи на запорожском направлении и принимавших непосредственное участие в освобождении населенного пункта Гуляйполе", - говорится в сообщении.

В военном ведомстве отметили, что на импровизированной сцене в глубоком блиндаже артистка исполнила свои композиции, в том числе новую песню "Сестра".

"Командование группировки войск "Восток" заботится о военнослужащих и на регулярной основе проводит ротации личного состава на передовых позициях. В тыловых районах военнослужащие отдыхают, набирают силы и готовятся для выполнения дальнейших задач", - подчеркнули в министерстве.

Город Гуляйполе - серьезный район обороны, оборудованный противником в инженерном отношении, защищенный с севера и востока водными преградами - рекой Гайчур и ее притоками. Расстояние до Орехова - до 35 км, до Запорожья - до 90 км. Установление контроля над Гуляйполем позволит закрепиться на западном берегу реки Гайчур, а также создать угрозу обхода обороны противника в Орехове.